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  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
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2000 seriesGőzállomás

PSG2000/20

5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
Töltsön kevesebb időt vasalással és többet a kedvenc ruhái viselésével a 2000-es sorozatú gőzállomásnak köszönhetően!
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Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*

  • Max. 6 bar szivattyúnyomás

  • 130 g/perc folyamatos gőz

  • 300 g-os gőzlövet

Gyors vasalás 300 grammos gőzlövettel

Gyors vasalás 300 grammos gőzlövettel

Vasaljon gyorsan és hatékonyan, végezzen hamarabb a vasalnivalóval!

Tartós és könnyedén sikló kerámia vasalótalp

Tartós és könnyedén sikló kerámia vasalótalp

Speciális kerámia vasalótalpunk bármilyen típusú anyagon könnyedén siklik. Ráadásul tapadásmentes, karcmentes és könnyedén tisztítható.

Gyors gyűrődéseltávolítás 130 g/perc folyamatos gőzzel

Gyors gyűrődéseltávolítás 130 g/perc folyamatos gőzzel

A gyors, folyamatos gőzkibocsátás könnyedén megbirkózik minden gyűrődéssel bármely textília esetében.

Műszaki adatok

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Díjak

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

11/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní generátor pro velké žehlení

Parní generátor nám velmi usnadnil a zrychlil žehlení. Snadná manipulace, rychlé zahřívání, velký pomocník do domácnosti, skvělý poměr cena/výkon.

Előnyök

Rychlé nahřívání, velké množství páry, rychlejší žehlení

Hátrányok

Žádné jsem zatím neobjevil

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

11/12/2023

Česká republika

Česká republika

Parní generátor 2000 Series

S parním generátorem jsem velmi spokojená. Zrychlí žehlení, není nutné dolévat vodu tak často, jako u napařovací žehličky. Povlečení stačí vyžehlit jenom z jedné strany a je krásně vyžehlené. Velmi rychle se nahřívá a dobře se s ním pracuje.

Előnyök

Rychlé nahřívání, krásně klouže, velké množství páry, které usnadní žehlení

Hátrányok

o

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. összehasonlítva az EasySpeed GC1742 gőzölős vasalóval

  2. 30% víz és elektromosság megtakarítása takarékos üzemmódban