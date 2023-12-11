2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Max. 6 bar szivattyúnyomás
130 g/perc folyamatos gőz
300 g-os gőzlövet
Vasaljon gyorsan és hatékonyan, végezzen hamarabb a vasalnivalóval!
Speciális kerámia vasalótalpunk bármilyen típusú anyagon könnyedén siklik. Ráadásul tapadásmentes, karcmentes és könnyedén tisztítható.
A gyors, folyamatos gőzkibocsátás könnyedén megbirkózik minden gyűrődéssel bármely textília esetében.
Díjak
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
ZdendaK8
11/12/2023
Česká republika
Parní generátor pro velké žehlení
Parní generátor nám velmi usnadnil a zrychlil žehlení. Snadná manipulace, rychlé zahřívání, velký pomocník do domácnosti, skvělý poměr cena/výkon.
Előnyök
Rychlé nahřívání, velké množství páry, rychlejší žehlení
Hátrányok
Žádné jsem zatím neobjevil
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
EvičkaK
11/12/2023
Česká republika
Parní generátor 2000 Series
S parním generátorem jsem velmi spokojená. Zrychlí žehlení, není nutné dolévat vodu tak často, jako u napařovací žehličky. Povlečení stačí vyžehlit jenom z jedné strany a je krásně vyžehlené. Velmi rychle se nahřívá a dobře se s ním pracuje.
Előnyök
Rychlé nahřívání, krásně klouže, velké množství páry, které usnadní žehlení
Hátrányok
o
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 2000 Series PSG2000/20 Parní generátor
összehasonlítva az EasySpeed GC1742 gőzölős vasalóval
30% víz és elektromosság megtakarítása takarékos üzemmódban