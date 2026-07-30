2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
PSG2000/80
Max. 6 bar szivattyúnyomás
130 g/perc folyamatos gőz
300 g-os gőzlövet
Vasaljon gyorsan és hatékonyan, végezzen hamarabb a vasalnivalóval!
Speciális kerámia vasalótalpunk bármilyen típusú vasalható anyagon könnyedén siklik. Ráadásul tapadásmentes, karcmentes és könnyedén tisztítható.
Kis méretének köszönhetően könnyű és egyszerűen kezelhető.
Díjak
Értékelések
összehasonlítva az EasySpeed GC1742 gőzölős vasalóval
30% víz és elektromosság megtakarítása takarékos üzemmódban