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Összes sorozat

  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
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  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*

2000 seriesGőzállomás

PSG2000/80

1 díj

Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
Töltsön kevesebb időt vasalással és többet a kedvenc ruhái viselésével a 2000-es sorozatú gőzállomásnak köszönhetően!
Összes előny megtekintése

Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*

  • Max. 6 bar szivattyúnyomás

  • 130 g/perc folyamatos gőz

  • 300 g-os gőzlövet

Gyors vasalás 300 grammos gőzlövettel

Gyors vasalás 300 grammos gőzlövettel

Vasaljon gyorsan és hatékonyan, végezzen hamarabb a vasalnivalóval!

Tartós és könnyedén sikló kerámia vasalótalp

Tartós és könnyedén sikló kerámia vasalótalp

Speciális kerámia vasalótalpunk bármilyen típusú vasalható anyagon könnyedén siklik. Ráadásul tapadásmentes, karcmentes és könnyedén tisztítható.

Könnyű és kompakt kivitel az egyszerűbb tárolás érdekében

Könnyű és kompakt kivitel az egyszerűbb tárolás érdekében

Kis méretének köszönhetően könnyű és egyszerűen kezelhető.

Műszaki adatok

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Díjak

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Értékelések

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. összehasonlítva az EasySpeed GC1742 gőzölős vasalóval

  2. 30% víz és elektromosság megtakarítása takarékos üzemmódban