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2000 SeriesGőzállomás

PSG2001/80

1 díj

Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
Töltsön kevesebb időt vasalással és többet a kedvenc ruhái viselésével a 2000 Series gőzállomásnak köszönhetően!
Összes előny megtekintése

Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*

  • Max. 6 bar szivattyúnyomás

  • 130 g/perc folyamatos gőz

  • 300 g-os gőzlövet

Gyors vasalás 300 grammos gőzlövettel

Gyors vasalás 300 grammos gőzlövettel

Vasaljon gyorsan és hatékonyan, végezzen hamarabb a vasalnivalóval!

Tartós és könnyedén sikló kerámia vasalótalp

Tartós és könnyedén sikló kerámia vasalótalp

Speciális kerámia vasalótalpunk bármilyen típusú vasalható anyagon könnyedén siklik. Ráadásul tapadásmentes, karcmentes és könnyedén tisztítható.

Gyors gyűrődéseltávolítás 130 g/perc folyamatos gőzzel

Gyors gyűrődéseltávolítás 130 g/perc folyamatos gőzzel

A gyors, folyamatos gőzkibocsátás könnyedén megbirkózik minden gyűrődéssel bármely vasalható textília esetében.

Műszaki adatok

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Díjak

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. összehasonlítva az EasySpeed GC1742 gőzölős vasalóval

  2. 30% víz és elektromosság megtakarítása takarékos üzemmódban