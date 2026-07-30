2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
PSG2001/80
Max. 6 bar szivattyúnyomás
130 g/perc folyamatos gőz
300 g-os gőzlövet
Vasaljon gyorsan és hatékonyan, végezzen hamarabb a vasalnivalóval!
Speciális kerámia vasalótalpunk bármilyen típusú vasalható anyagon könnyedén siklik. Ráadásul tapadásmentes, karcmentes és könnyedén tisztítható.
A gyors, folyamatos gőzkibocsátás könnyedén megbirkózik minden gyűrődéssel bármely vasalható textília esetében.
Díjak
Értékelések
összehasonlítva az EasySpeed GC1742 gőzölős vasalóval
30% víz és elektromosság megtakarítása takarékos üzemmódban