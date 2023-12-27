2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Max. 6 bar szivattyúnyomás
140 g/perc folyamatos gőz
350 g teljesítményű gőzlövet
Vasaljon gyorsan és hatékonyan, végezzen hamarabb a vasalnivalóval!
Speciális kerámia vasalótalpunk bármilyen típusú vasalható anyagon könnyedén siklik. Ráadásul tapadásmentes, karcmentes és könnyedén tisztítható.
Kis méretének köszönhetően könnyű és egyszerűen kezelhető.
Díjak
5.0
5-ből
34
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Uživatel.R.
27/12/2023
Česká republika
Skvělý pomocník do domácnosti
Žehlení nikdy nebylo mojí oblíbenou činností. Před pořízením parního generátoru Philips 3000 jsem používal klasickou napařovací žehličku, u které mi vadila její hlučnost při žehlení, když se tvořila pára, také byla poměrně těžká a vadilo mi přelévání vody v ní. Při prvním použití se mi nepodařilo zprovoznit páru, nakonec jsem ale přišel na to, že se musí tlačítko páry podržet delší dobu než začne pára proudit z parního generátoru. U tohoto parního generátoru se mi líbí, že je žehlička lehká a velmi tichá. Žehlení s parním generátorem jde v podstatě samo a jde od ruky. Celkově bych pořízení parního generátoru určitě doporučil.
Előnyök
Lehká žehlička, tiché žehlení, velké množství vody v zásobníku
Hátrányok
Pro mě úplně ne srozumitelný návod, ve kterém jsem se příliš nevyznal. V návodu převažují obrázky, osobně bych spíše ocenil popis v textu.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
KrBo
21/12/2023
Česká republika
Produkt Series PSG3000/30 parní generátor
Výborná žehlička pro velké množství prádla. Díky silné páře je prádlo při menší energii krásně vyžehlené.
Előnyök
Zkrácení doby žehlení, jednoduchá manipulace, není potřeba dolévat vodu
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
Lukiss
17/12/2023
Česká republika
Dobrý výrobek
S napařovačem jsem spokojen, vyžehlim rychle, nezdrzuje mě to. Díky velkému zásobníku nemusím často doplňovat vodu. Žehlení je pro mě občas nutnost, ale díky této nové žehličce je to o něco snazší.
Előnyök
Snadné žehlení, velká nádržka na vodu
Hátrányok
Velikost
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor
összehasonlítva az EasySpeed GC1742 gőzölős vasalóval
30% víz és elektromosság megtakarítása takarékos üzemmódban