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  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
  • Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
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3000 SeriesGőzállomás

PSG3000/30

5
| (34) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*
Töltsön kevesebb időt vasalással és többet a kedvenc ruhái viselésével a 3000 Series gőzállomásnak köszönhetően!
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Akár 25%-kal gyorsabb vasalás*

  • Max. 6 bar szivattyúnyomás

  • 140 g/perc folyamatos gőz

  • 350 g teljesítményű gőzlövet

Gyors vasalás 350 grammos gőzlövettel

Gyors vasalás 350 grammos gőzlövettel

Vasaljon gyorsan és hatékonyan, végezzen hamarabb a vasalnivalóval!

Tartós és könnyedén sikló kerámia vasalótalp

Tartós és könnyedén sikló kerámia vasalótalp

Speciális kerámia vasalótalpunk bármilyen típusú vasalható anyagon könnyedén siklik. Ráadásul tapadásmentes, karcmentes és könnyedén tisztítható.

Könnyű és kompakt kivitel az egyszerűbb tárolás érdekében

Könnyű és kompakt kivitel az egyszerűbb tárolás érdekében

Kis méretének köszönhetően könnyű és egyszerűen kezelhető.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

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Díjak

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

34

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

27/12/2023

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník do domácnosti

Žehlení nikdy nebylo mojí oblíbenou činností. Před pořízením parního generátoru Philips 3000 jsem používal klasickou napařovací žehličku, u které mi vadila její hlučnost při žehlení, když se tvořila pára, také byla poměrně těžká a vadilo mi přelévání vody v ní. Při prvním použití se mi nepodařilo zprovoznit páru, nakonec jsem ale přišel na to, že se musí tlačítko páry podržet delší dobu než začne pára proudit z parního generátoru. U tohoto parního generátoru se mi líbí, že je žehlička lehká a velmi tichá. Žehlení s parním generátorem jde v podstatě samo a jde od ruky. Celkově bych pořízení parního generátoru určitě doporučil.

Előnyök

Lehká žehlička, tiché žehlení, velké množství vody v zásobníku

Hátrányok

Pro mě úplně ne srozumitelný návod, ve kterém jsem se příliš nevyznal. V návodu převažují obrázky, osobně bych spíše ocenil popis v textu.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

21/12/2023

Česká republika

Česká republika

Produkt Series PSG3000/30 parní generátor

Výborná žehlička pro velké množství prádla. Díky silné páře je prádlo při menší energii krásně vyžehlené.

Előnyök

Zkrácení doby žehlení, jednoduchá manipulace, není potřeba dolévat vodu

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

17/12/2023

Česká republika

Česká republika

Dobrý výrobek

S napařovačem jsem spokojen, vyžehlim rychle, nezdrzuje mě to. Díky velkému zásobníku nemusím často doplňovat vodu. Žehlení je pro mě občas nutnost, ale díky této nové žehličce je to o něco snazší.

Előnyök

Snadné žehlení, velká nádržka na vodu

Hátrányok

Velikost

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 3000 Series PSG3000/30 Parní generátor

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. összehasonlítva az EasySpeed GC1742 gőzölős vasalóval

  2. 30% víz és elektromosság megtakarítása takarékos üzemmódban