2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Akár 215 g/perc gőzkibocsátás és 750 g-os gőzlöket a gyorsabb vasalásért
OptimalTEMP: garantáltan nem égeti ki a ruhákat
Kényelmes kialakítás
1 órás vasalás nagy, 1,4 literes víztartállyal
Easy De-Calc rendszer az egyszerű karbantartásért
TurboPower gőzmotor a még jobb vasalási élményért; erőteljesebb gőzáram megszakítások nélkül. A TurboPower motor csökkenti a nedves foltokat a ruhán vasalás közben*, így nem kell várni a száradásra, a ruha azonnal eltehető.
Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően garantáltan nem égeti ki a vasalható anyagokat, függetlenül a kiválasztott gőzfokozattól. A selyemblúztól kezdve a pamutingig bármilyen ruhadarabot nyugodtan vasalhat. Garantáljuk, hogy a gőzállomás soha nem égeti ki a vasalható anyagokat, még akkor sem, ha a vasalót felügyelet nélkül hagyja. Nyugodtan a ruhán vagy a vasalódeszkán hagyhatja.
Az intelligens AI-mozgásérzékelő technológia felismeri, ha a vasaló a ruha felett mozog, és automatikusan erőteljes gőzt bocsát ki. Élvezze a könnyed és gyors vasalást, miközben a vasaló elvégzi Ön helyett a gőzölést.
5.0
5-ből
2
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Srecna zena
26/10/2025
Srbija
Sjajan proizvod, vrijedi svake marke, dinara, eura
Predobra, savrsena, obozavam peglanje, a imam i puno vesa jer smo mnogobrojna porodica. Ovim odabirom necete pogrijesiti jer skracuje vrijeme peglanja, a ravna savrseno. Sve sam u kuci ispeglala, toliko uzivam da jedva cekam novu turu vesa. Cak sam i svekrvi sve ispeglala, inace trazila sam je na poklon za godisnjicu braka i nisam se pokajala 😄
Előnyök
Preporucila bih svima.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica
Tutiradeva
04/09/2025
България
Страхотен продукт
Най-добрия парогенератор който съм ползвала до момента.
Előnyök
Лек, удобен
Hátrányok
Не намирам такива
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите
Gőzkibocsátási ráta (norm IEC60311) más gőzgenerátorokkal szemben; június 2025.
a PSG8000S típussal szemben
A MAX módhoz képest
Külső fél által bevizsgálva Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 és Candida albicans ATCC 10231 baktériumok esetén 1 perces gőzölési idővel.