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Összes sorozat

  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*

PerfectCare 8000 Series gőzállomásRuhagőzölés

PSG8200/70

5
| (2) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
Az új 8000 Series, a legnagyobb teljesítményű gőzállomásunk kiváló vasalási eredményeket kínál. Az OptimalTemp technológia garantálja, hogy egyetlen vasalható ruhaneműn se keletkezzenek égésnyomok. A vasalás még sosem volt ilyen könnyű!
Összes előny megtekintése

Kényelmes kialakítás az egyszerűbb hordozás és tárolás érdekében

A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*

  • Akár 215 g/perc gőzkibocsátás és 750 g-os gőzlöket a gyorsabb vasalásért

  • OptimalTEMP: garantáltan nem égeti ki a ruhákat

  • Kényelmes kialakítás

  • 1 órás vasalás nagy, 1,4 literes víztartállyal

  • Easy De-Calc rendszer az egyszerű karbantartásért

TurboPower gőzmotor az erőteljes gőzért

TurboPower gőzmotor az erőteljes gőzért

TurboPower gőzmotor a még jobb vasalási élményért; erőteljesebb gőzáram megszakítások nélkül. A TurboPower motor csökkenti a nedves foltokat a ruhán vasalás közben*, így nem kell várni a száradásra, a ruha azonnal eltehető.

OptimalTEMP technológia, garantáltan nem égeti ki a ruhát

OptimalTEMP technológia, garantáltan nem égeti ki a ruhát

Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően garantáltan nem égeti ki a vasalható anyagokat, függetlenül a kiválasztott gőzfokozattól. A selyemblúztól kezdve a pamutingig bármilyen ruhadarabot nyugodtan vasalhat. Garantáljuk, hogy a gőzállomás soha nem égeti ki a vasalható anyagokat, még akkor sem, ha a vasalót felügyelet nélkül hagyja. Nyugodtan a ruhán vagy a vasalódeszkán hagyhatja.

Intelligens automatikus gőz a könnyed vasaláshoz

Intelligens automatikus gőz a könnyed vasaláshoz

Az intelligens AI-mozgásérzékelő technológia felismeri, ha a vasaló a ruha felett mozog, és automatikusan erőteljes gőzt bocsát ki. Élvezze a könnyed és gyors vasalást, miközben a vasaló elvégzi Ön helyett a gőzölést.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

5.0

5-ből

2

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

26/10/2025

Srbija

Srbija

Sjajan proizvod, vrijedi svake marke, dinara, eura

Predobra, savrsena, obozavam peglanje, a imam i puno vesa jer smo mnogobrojna porodica. Ovim odabirom necete pogrijesiti jer skracuje vrijeme peglanja, a ravna savrseno. Sve sam u kuci ispeglala, toliko uzivam da jedva cekam novu turu vesa. Cak sam i svekrvi sve ispeglala, inace trazila sam je na poklon za godisnjicu braka i nisam se pokajala 😄

Előnyök

Preporucila bih svima.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 8000 PSG8200/70 Parna stanica

04/09/2025

България

България

Страхотен продукт

Най-добрия парогенератор който съм ползвала до момента.

Előnyök

Лек, удобен

Hátrányok

Не намирам такива

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Парогенератор PerfectCare от серия 8000 PSG8200/70 Грижа за дрехите

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Gőzkibocsátási ráta (norm IEC60311) más gőzgenerátorokkal szemben; június 2025.

  2. a PSG8000S típussal szemben

  3. A MAX módhoz képest

  4. Külső fél által bevizsgálva Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 és Candida albicans ATCC 10231 baktériumok esetén 1 perces gőzölési idővel.