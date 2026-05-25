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Összes sorozat

  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
  • A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*

PerfectCare 8000 Series gőzállomásRuhagőzölés

PSG8300/80

5
| (12) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket
A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*
Az új 8000 Series, a legnagyobb teljesítményű gőzállomásunk az intelligens AI-mozgással alkalmazkodik az Ön vasalási sebességéhez. Az OptimalTemp technológia garantálja, hogy egyetlen vasalható ruhaneműn se keletkezzenek égésnyomok. A vasalás még sosem volt ilyen könnyű!
Összes előny megtekintése

Az AI-érzékelő, amely a vasalási sebességhez igazítja a gőzt

A legnagyobb teljesítményű gőzállomás*

  • Akár 215 g/perc gőz és 850 g-os gőzlöket

  • OptimalTEMP: garantáltan nem égeti ki a ruhákat

  • Intelligens automatikus gőzölés mozgásérzékelővel

  • 1 órás vasalás nagy, 1,4 literes víztartállyal

  • Easy De-Calc rendszer az egyszerű karbantartásért

TurboPower gőzmotor az erőteljes gőzért

TurboPower gőzmotor az erőteljes gőzért

TurboPower gőzmotor a még jobb vasalási élményért; erőteljesebb gőzáram megszakítások nélkül. A TurboPower motor csökkenti a nedves foltokat a ruhán vasalás közben*, így nem kell várni a száradásra, a ruha azonnal eltehető.

OptimalTEMP technológia, garantáltan nem égeti ki a ruhát

OptimalTEMP technológia, garantáltan nem égeti ki a ruhát

Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően garantáltan nem égeti ki a vasalható anyagokat, függetlenül a kiválasztott gőzfokozattól. A selyemblúztól kezdve a pamutingig bármilyen ruhadarabot nyugodtan vasalhat. Garantáljuk, hogy a gőzállomás soha nem égeti ki a vasalható anyagokat, még akkor sem, ha a vasalót felügyelet nélkül hagyja. Nyugodtan a ruhán vagy a vasalódeszkán hagyhatja.

Intelligens automatikus gőz a könnyed vasaláshoz

Intelligens automatikus gőz a könnyed vasaláshoz

Az intelligens AI-mozgásérzékelő technológia felismeri, ha a vasaló a ruha felett mozog, és automatikusan erőteljes gőzt bocsát ki. Élvezze a könnyed és gyors vasalást, miközben a vasaló elvégzi Ön helyett a gőzölést.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
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5.0

5-ből

12

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

4
3
2
1

25/05/2026

Hrvatska

Hrvatska

Pegla je jednostavna za upotrebu

Savršena parna postaja, jednostavna za korištenje, pegla lagana, ma odlična! :)

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja

Date of Use 2026-04-30

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja

Date of Use 2026-04-30

25/05/2026

Hrvatska

Hrvatska

Savršeno opeglano i brže nego ikad

Najbolja parna postaja koju sam imala! prosli model je na pocetku ostavljao kapljice vode, ali ova radi besprijekorno od prvog komada. najbolje je sto sam gotova s peglanjem za tren. ni pol sata za dvije masine vesa. odusevljena!

Előnyök

brzina, besprijekorno peglanje

Hátrányok

nista

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja

Date of Use 2026-04-23

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja

Date of Use 2026-04-23

24/07/2026

Eesti

Eesti

Südamerahu triikimise ajal

Olles pikalt ainult rõivaarutit kasutanud, olin unustanud kui kiire triikrauaga triikimine on. Väga mugav kasutada, paak kestab kaua ja ei pea pikalt täitma. Mulle meeldib, et ma ei pea režiimi vahetamise pärast muretsema, sest olen minevikus mitu riideeset vale režiimiga ära rikkunud. Nüüd on süda rahul!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus

Date of Use 2026-05-28

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus

Date of Use 2026-05-28

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Gőzkibocsátási ráta (norm IEC60311) más gőzgenerátorokkal szemben; június 2025.

  2. a PSG8000S típussal szemben

  3. A MAX módhoz képest

  4. Külső fél által bevizsgálva Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 és Candida albicans ATCC 10231 baktériumok esetén 1 perces gőzölési idővel.