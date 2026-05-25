2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Akár 215 g/perc gőz és 850 g-os gőzlöket
OptimalTEMP: garantáltan nem égeti ki a ruhákat
Intelligens automatikus gőzölés mozgásérzékelővel
1 órás vasalás nagy, 1,4 literes víztartállyal
Easy De-Calc rendszer az egyszerű karbantartásért
TurboPower gőzmotor a még jobb vasalási élményért; erőteljesebb gőzáram megszakítások nélkül. A TurboPower motor csökkenti a nedves foltokat a ruhán vasalás közben*, így nem kell várni a száradásra, a ruha azonnal eltehető.
Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően garantáltan nem égeti ki a vasalható anyagokat, függetlenül a kiválasztott gőzfokozattól. A selyemblúztól kezdve a pamutingig bármilyen ruhadarabot nyugodtan vasalhat. Garantáljuk, hogy a gőzállomás soha nem égeti ki a vasalható anyagokat, még akkor sem, ha a vasalót felügyelet nélkül hagyja. Nyugodtan a ruhán vagy a vasalódeszkán hagyhatja.
Az intelligens AI-mozgásérzékelő technológia felismeri, ha a vasaló a ruha felett mozog, és automatikusan erőteljes gőzt bocsát ki. Élvezze a könnyed és gyors vasalást, miközben a vasaló elvégzi Ön helyett a gőzölést.
5.0
5-ből
12
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Peglica23
25/05/2026
Hrvatska
Pegla je jednostavna za upotrebu
Savršena parna postaja, jednostavna za korištenje, pegla lagana, ma odlična! :)
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-30
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-30
Peglica123
25/05/2026
Hrvatska
Savršeno opeglano i brže nego ikad
Najbolja parna postaja koju sam imala! prosli model je na pocetku ostavljao kapljice vode, ali ova radi besprijekorno od prvog komada. najbolje je sto sam gotova s peglanjem za tren. ni pol sata za dvije masine vesa. odusevljena!
Előnyök
brzina, besprijekorno peglanje
Hátrányok
nista
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-23
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Serija PerfectCare 8000 PSG8300/80 Parna postaja
Date of Use 2026-04-23
Sassu
24/07/2026
Eesti
Südamerahu triikimise ajal
Olles pikalt ainult rõivaarutit kasutanud, olin unustanud kui kiire triikrauaga triikimine on. Väga mugav kasutada, paak kestab kaua ja ei pea pikalt täitma. Mulle meeldib, et ma ei pea režiimi vahetamise pärast muretsema, sest olen minevikus mitu riideeset vale režiimiga ära rikkunud. Nüüd on süda rahul!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus
Date of Use 2026-05-28
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: PerfectCare 8000 triikimissüsteem PSG8300/80 Rõivahooldus
Date of Use 2026-05-28
Gőzkibocsátási ráta (norm IEC60311) más gőzgenerátorokkal szemben; június 2025.
a PSG8000S típussal szemben
A MAX módhoz képest
Külső fél által bevizsgálva Escherichia coli 8739, Staphylococcus aureus ATCC 6538 és Candida albicans ATCC 10231 baktériumok esetén 1 perces gőzölési idővel.