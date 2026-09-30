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Gyártás megszűnt

hordozható hangszóró

SBM100GRY/00

Univerzális hordozható hangszóró

Élvezze a zenét a Philips univerzális hordozható hangszórójával. A MicroSD kártyaaljzat és a külső készülékek csatlakoztathatósága (aux-in) révén szinte bármiről hallgathatja kedvenc dallamait. A wOOx™ technológiájú, akkumulátoros, kompakt hangszóró többféle színben is kapható.

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Univerzális hordozható hangszóró

  • Szürke

1,5 W RMS kimeneti teljesítmény

A rendszer kimeneti összteljesítménye 1,5 W RMS. Az RMS a „Root Mean Square” szavak rövidítése, ami a hangteljesítmény tipikus mérésére utal, és az erősítőből a hangsugárzó felé továbbított elektromos energiát jellemzi, wattban mérve. A hangsugárzó felé továbbított elektromos energia nagysága és a hangsugárzó érzékenysége határozza meg a létrejövő hangteljesítményt. Minél nagyobb a wattok száma, annál nagyobb a hangsugárzóból kisugárzott hangteljesítmény.

Kompakt és hordozható

Beépített akkumulátor

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.