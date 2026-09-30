Beépített digitális FM rádió

A digitális rádió az FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási lehetőséget és több információt biztosít a hallgatóknak; kristálytiszta, recsegésmentes hangot juttatva el hozzájuk. A technológia segítségével a vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásnév szerint történik, azaz nincs többé akadály.