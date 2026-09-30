2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SBM130BLU/00
Univerzális hordozható hangszóró
Élvezze a zenét a Philips univerzális hordozható hangszórójával. Az USB/MicroSD kártya és aux-in csatlakozás révén szinte bármiről hallgathatja kedvenc dallamait. A wOOx™ technológiájú, akkumulátoros, kompakt hangszóró többféle színben is kapható.
kék
USB-vel
Egyszerűen töltse be a kívánt tartalommal rendelkező USB drive-ot vagy MicroSD kártyát, helyezze be a lejátszóba, és nem kell többé aggódnia a szórakozási lehetőségek miatt.
A digitális rádió az FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási lehetőséget és több információt biztosít a hallgatóknak; kristálytiszta, recsegésmentes hangot juttatva el hozzájuk. A technológia segítségével a vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásnév szerint történik, azaz nincs többé akadály.
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