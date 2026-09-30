TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Felvétel egyetlen termékről
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben
  • Felvétel egyetlen termékről
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a termékről használat közben

Gyártás megszűnt

hordozható hangszóró

SBM130BLU/00

Univerzális hordozható hangszóró

Élvezze a zenét a Philips univerzális hordozható hangszórójával. Az USB/MicroSD kártya és aux-in csatlakozás révén szinte bármiről hallgathatja kedvenc dallamait. A wOOx™ technológiájú, akkumulátoros, kompakt hangszóró többféle színben is kapható.

Összes előny megtekintése

Univerzális hordozható hangszóró

  • kék

  • USB-vel

Egyszerű lejátszás USB drive-ról/MicroSD kártyáról

Egyszerűen töltse be a kívánt tartalommal rendelkező USB drive-ot vagy MicroSD kártyát, helyezze be a lejátszóba, és nem kell többé aggódnia a szórakozási lehetőségek miatt.

Beépített digitális FM rádió

A digitális rádió az FM analóg adást felülmúlva újszerű rádiózást tesz lehetővé földi adók segítségével. Nagyobb választási lehetőséget és több információt biztosít a hallgatóknak; kristálytiszta, recsegésmentes hangot juttatva el hozzájuk. A technológia segítségével a vevőkészülék rááll a számára észlelhető legerősebb jelre. A digitális állomásoknak köszönhetően nem kell többé megjegyezni a frekvenciákat: a készülékek hangolása állomásnév szerint történik, azaz nincs többé akadály.

AUX-in: csatlakozás szinte bármilyen elektronikus eszközhöz

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.