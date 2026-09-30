2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SBM130ORG/00
Univerzális hordozható hangszóró
Élvezze a zenét a Philips univerzális hordozható hangszórójával. Az USB/MicroSD kártya és aux-in csatlakozás révén szinte bármiről hallgathatja kedvenc dallamait. A wOOx™ technológiájú, akkumulátoros, kompakt hangszóró többféle színben is kapható.
narancs színű
USB-vel
Egyszerűen töltse be a kívánt tartalommal rendelkező USB drive-ot vagy MicroSD kártyát, helyezze be a lejátszóba, és nem kell többé aggódnia a szórakozási lehetőségek miatt.
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