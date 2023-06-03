2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Személyes és biztonságos (FHSS adaptív technológiával)
3,5"-es színes kijelző, 2x-es nagyítás és kristálytiszta éjjellátó funkció
Altatódalok, éjszakai fény és szobahőmérő
Kétirányú beszéd funkció és rezgő üzemmód
Figyelje kisbabáját éjjel-nappal a kristálytiszta infravörös éjjellátó funkció segítségével, amely a sötétben automatikusan bekapcsol. Élvezze nagy felbontásban, különösen nagy 3,5”-es színes kijelzőn, ahogy gyermeke békésen alszik. A 2-szeres digitális nagyításnak és a pásztázási funkciónak köszönhetően még nyugodtabb lehet, mivel láthatja gyermeke minden tevékenységét .
Az ECO-mód bekapcsolásával csökkentheti az energiafogyasztást a gyerekszoba csendesebb időszakai alatt, miközben az egyedülálló csatlakoztatási kijelzésnek köszönhetően biztos lehet abban, hogy kapcsolatban van gyermekével. Az ECO mód kikapcsolja az audio- és videojelek átvitelét, és az egységek csak akkor csatlakoznak, ha a baba hangot ad ki.
Az egyéni riasztás beállítását lehetővé tévő hőmérséklet-érzékelővel figyelemmel kísérheti a baba szobájának hőmérsékletét. A kisbabák nem képesek a felnőttekhez hasonló mértékben testhőmérsékletük szabályzására, így a hőmérséklet enyhe változása is nyugtalanná teheti őket. Az egyénileg beállított hőmérséklet-érzékelő a szülői egység digitális kijelzőjén keresztül azonnal jelzi, ha a baba szobájában a klíma megváltozik.
4.9
5-ből
81
Értékelések
99%
ajánlja ezt a terméket
Tücsike86
03/06/2023
Magyarország
A promóció része
Nyugalom és biztonság: nagyszerű babaőrző
Ajánlom minden családnak, akik mèg nagyobb hangsúlyt akarnak fektetni a kisbabájuk, kisgyermekük biztonságára, ès az egèsz család nyugalmára. Sokkal nagyobb biztonságban èrzem a kisfiamat, amikor látom, hogyan játszik a szobában például a játszószőnyegen a földön, ezzel a saját nyugalmamat is megteremtve. A kisfiamat mindig gyermekbiztos helyen hagyom "egyedül" amíg èn a konyhában vagy a fürdőszobában tartózkodom, de a babaőrrel mindig pontosan látom, mit csinál (játszik vagy alszik), ès ez engem megnyugtat. Egy egyszerű, de talán beszèdes pèlda a mindennapokból: Amikor alszik a pici a szobájában (dèlután vagy èjjel), ès kicsit megèbred/nyöszörög a kamerán látom, hogy be kell-e mennem, vagy visszaalszik szèpen magától. Ilyenkor óriási segítsèg a kamera, egyfelől, mert segít abban hogy feleslegesen ne zavarjam a picit azzal hogy bemegyek hozzá: hiszem van, hogy magától visszaalszik pár másodperc alatt, másfelől pedig, ha látom, hogy nem fog visszaaludni nem kell megvárnom, hogy hangosan sírjon, mèg jobban felèbresztve magát. Az egèsz szett súlya szuper könnyű ès nagyon egyszerű az üzembe helyezèse. Gond nèlkül vihető nyaralásra, nagyszülőkhöz, s pikk-pakk "telepíthető" az új helyen. A babaőrt nagyon egyszerű üzembe helyezni. A hálózatba bedugjuk a kamerát, a baba egysèget pedig feltöltjük, majd mindkettőt bekapcsolva kb.2másodperc alatt csatlakoznak egymáshoz (dallammentesen!). A szülői egysèg bekapcsolásához 2-3másodpercig nyomva kell tartani a bekapcsoló gombot (ez nincs a használati utasításban). A kamera szuper szèles látószögű, illetve könnyen állítható a gömbfejjel. A kamera ès a kijelző megfelelő felbontásának, minősègènek köszönhetően tökèletesen látható minden, amit akarunk a nagy kijelzőn. A kèp èles nappal ès èjjel is! Az éjszakai üzemmód csúcsminőségű, tènyleg gyönyörű tiszta a kèp. Szóval nagyon szèp képe van éjjel, nappal is. A kijelző mérete tökéletes, az èjjeli szekrènyről is jól látható. A babaőr hatótávolsága meglepett bennünket. Kètszintes családi házban vasbeton födèm ellenère is gond nélkül működik, sőt a teraszon ès a kertben is láttuk, hallottuk mi törtènik az emeleten. A szülői egység akkumulátora is felülmúlta a várakozásainkat: a VOX ès ECO üzemmódokat felváltva használva az akkumulátor legalább 3-4 teljes éjszakát és 3-4 délutáni alvást, illetve a napközbeni rövidebb használatokat is kibírja. (A VOX üzemmódban, ha pihen a baba elsötétül a kijelző, de a legkisebb hangocskára, zörejre rögtön aktiválódik ismèt.) A szülői egysèg egyszerűen kezelhető, menüje átlátható, logikus felèpítèsű. Tulajdonkèppen 6 gombbal kell csak megismerkednünk a szülői egysègen (ezek sötètben is könnyen megtalálhatók). Szemèly szerint nagyon örülök, hogy nem èrintőkèpernyős. A gombok: Talán a 2 legfontosabb gomb a szülői egysèg oldalán található, mint a telefonoknál: a bekapcsoló gomb ès az üzemmódok gombja. A további 4 gomb a kijelző alatt van hasznossági sorrendben. A fènyerő&hangerő szabályozása egy gombon kapott helyet a kèszülèk közepèn. Továbbá található egy "mikrofon" gomb a gyors kètirányú kommunikációhoz, egy gomb az altató dalokhoz, ès egy gomb a kiegèszítő beállításokhoz (például: zoom, hőmèrsèklet riasztás beállítása stb.). A termék külseje nagyon szép designt kapott. Lekerekített èlek, matt műanyag borítás. A kèszülèkek fehèr ès pasztell szürkèskèk színnel igazán a szoba díszei lesznek. Nálunk kifejezetten passzolnak a kisfiunk szobájába a kèk-szürke kiegèszítőihez. Az előnyei közül kiemelnèm mèg: - Egy gombnyomással lehet beszélni a babához. - 5 gyönyörűszèp nyugtató dallam (altatódal) közül lehet választani. - A mikrofon szuper èrzèkeny. Minden aprócska hangot hallok a gyerekszobából. - Szobahőmèrő kijelzèse a szülői egysègen. Sőt a kívánt hőmèrsèklet figyelèse is beállítható.
Előnyök
Könnyű kezelhetőség, Logikus, áttekinthető funkciók, menük, gombok. Szülői egység tölthető, a kamera hálózatról működik, Kiváló éjszakai üzemmód. VOX ès ECO üzemmód elérhető a terméknél. Halk gombok. Hangerő szabályozása több fokozatban. Gyenge akkumulátor- és hőmérséklet kijelzès. Hosszú akkumulátor élettartam, Nagy hatótávolság, Könnyű súly- szállítható: mi visszük mindenhova, Nagy kijelző, éles, jó minőségű kép
Hátrányok
Nem tudok ilyen okot írni.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCD845/52 Digitális videofunkcióval rendelkező babaőrző
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCD845/52 Digitális videofunkcióval rendelkező babaőrző
Dotti0707
01/06/2023
Magyarország
A promóció része
Kiváló minőségű termék
A termék kiváló hang és képminőséggel rendelkezik. Szép, letisztult, modern formája van mindkét egységnek. Egyszerű a kezelése. Az ECO mode kifejezetten hasznos volt számunkra, csak akkor kapcsolt be ha mozgást vagy hangot érzékelt a babától. Az altató dalok szép tisztán hangzanak. Tudtam a gyermekemhez szólni távolabbról is. Nagyon tetszett, kiváló termék. Egy hátránya sajnos van. Nem mozgatható a kamerája távolról, csak manuálisan. Ez egy izgő-mozgó babánál nagy hátrány. Összeségében véve nagyon elégedett vagyok a termékkel.
Előnyök
Tiszta, jó minőségű hang illetve kép
Hátrányok
Távolról nem mozgatható a kamera
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCD845/52 Digitális videofunkcióval rendelkező babaőrző
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCD845/52 Digitális videofunkcióval rendelkező babaőrző
mntk
31/05/2023
Magyarország
A promóció része
Számunkra tökéletes
Nálam a termék 5 csillag. Hatótávolságát tekintve tökéletesen működött egy kb 100 négyzetméteres házban, ahol a falvastagság szinte mindenhol 30 cm vagy feletti. Ezen kívül antenna felnyitással, 2es erősseggel üzemelt az egész udvar területén, sőt, még a ház előtti parkolóban is. Számunkra talán ez a legfontosabb szempont. A szülői egység pontos és gyorsan reagál. Nincs csúszás képben vagy hangban. A üzemmódok közül nekem az ECO vált be a legjobban. Érzékeny érzékelésre állítva gyakorlatilag azonnal bekapcsol a kijelző. A lejátszható dallamok kellemesek, a mikrofon szuperül működik. Az éjszakai fény lágy, egyáltalán nem zavaró. Hasznos a csipesz a szülői egységen. Nekem egy óra hiányzik a kijelzőről.
Előnyök
Erős antenna, kiváló hatótávolság, ECO mód,
Hátrányok
-
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCD845/52 Digitális videofunkcióval rendelkező babaőrző
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCD845/52 Digitális videofunkcióval rendelkező babaőrző
Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján.
A babaőrző működési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezőktől függően változik.