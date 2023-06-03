Mindenekelőtt szeretném megköszönni a bizalmat, hogy tesztelhettem a Philips Premium Digitális videofunkcióval rendelkező babaőrző SCD845/52_2023 terméket. A második teszthéten vált aktuálissá számunkra, hogy megpróbáljuk kislányunkat a kiságyban elaltatni - erre az időszakra keresve sem találhattunk volna jobb társat a Philips babaőrnél, hiszen sikerült nem mellette ülve, mégis folyamatosan figyelve jókor megnyugtatni és hagyni, hogy álomba szenderüljön, így sok szabadságot adva számunkra. Elsőként tehát azt emelném ki, hogy mennyire jó a képminőség, amit látunk a nagy LCD kijelzőn. Éjjel is nagyon jól kivehető, hogy éppen mit csinál a gyerkőc úgy is, hogy már nincsen felkapcsolva semmilyen fény, ráadásul majdnem teljesen le van húzva a redőny. Nappal pedig szép színes a képe és a hangminőséggel is 100%-osan meg voltunk elégedve. Ami a töltöttséget illeti, napközben akkumulátorról ment a monitor, éjjel pedig az első ébredésig - ami kb 3-4 óra után következett be - töltőn volt és ennyi töltéssel is napközben alig merült. Egyelőre még nem próbáltam, összesen hány órát is bír egy feltöltéssel, de az biztos, hogy kb 5-6 órás bekapcsolt állapottal is csupán egy egységet merült. A lejátszott dallam száma is megjelenik ebben a felső sávban - hiszen 5 dallam közül is lehet választani -, ami hasznos hiszen csak akkor jelenik meg, hogyha valóban zenelejátszás történik. Amit még a kijelzőn látunk: a hőmérséklet értéke, amely a szobában lévő hőmérőhöz képest magasabbat mutat - ennek ugyanakkor kevésbé látom az értelmét a felső sávban megjeleníteni. Hasznos, hogyha méri a hőmérsékletet és hogyha ezt valamelyik menüpontban le is lehet kérdezni, de véleményem szerint célszerűbb lenne, hogyha az időt láthatnám a hőmérséklet helyén esetleg mellett. A beállított módot is jelöli a felső sávban, ami szintén hasznos. Éjszakára az ECO módot alkalmaztuk, nappal eleinte a VIDEO módot, hogy láthassam minden egyes rezdülését, aztán később áttértem a VOX módra is. Esetleg kiegészítő lehetőségként az is praktikus lenne, hogyha el lehetne menteni user-beállításokat, például ECO-éjszaka-min.hanggal, vagy Video-nappal-hang nélkül. (Előfordul velem, hogy nappal leveszem a hangerőt, hiszen elsősorban az az érdekes, hogy valóban elalszik-e, eljut-e a mélyálom fázisba, kiköpi a cumiját és elvehetem a feje alól, a hangot úgyis hallom, hiszen nappal én is ébren vagyok. Míg éjszaka kellene egy minimálisan magasabb hangerő, hogy valóban felébredhessek azért a sírás előtt.) Távolság, amire elmehetek vele: a hálószobában - ami nincs túl messze a gyerekszobától, hiszen csupán egy szűk gardrób választja el a kettőt egymástól - már időnként jelez, hogy alacsony a jelerősség. Az pozitívum, hogy amikor ezt jelzi, akkor csak a szülőegység csipog, a babánál lévő nem ad ki hangot. Ugyanakkor furcsa, hogy ilyen távolságban is már jelez. Az erkélyen is alacsony a jelerősség, pedig éppen akkor lenne jó, mondjuk kint telefonálni és biztosan nem ébreszteném fel az alvó gyereket. A vidéken élő szüleink családi házban élnek, ott is szívesen kipróbálnám, hogy a külön szinteken lévő egységeket hogyan kezeli. A szülőegységen be tudjuk állítani a hangerőt is, valamint a hang szenzitivitását is lehet állítani, ami rendkívül hasznos. Kár viszont, hogy a rendszerhangot nem lehet külön állítani, például a be- és kikapcsoló gomb hangerejét. Azért, mert még az Eco módban a kép felvillanására és a nyöszörgésre én felébredek és megyek is át a kislányomhoz, utána, ha erre a férjem nem ébredt meg és az éjjeli szekrényemen hagyom a babamonotort, akkor az feleslegesen menne és adna ki hangot, ugyanakkor a kikapcsolás is viszonylag hangosnak tűnik éjszaka. A mikrofon gombbal kipróbáltuk a monitorhoz beszélést kíváncsiságból, hogy mit reagál a kicsi lány: egyelőre úgy tűnik semmit, de kíváncsi lennék, hogy idősebb babánál beválik-e, hogyha hallja a szülője hangját és megnyugszik. A hangjegy gombbal pedig távolról is el tudom indítani a kiválasztott zenét, sőt végteleníteni is lehet, ráadásul le is tudom állítani, ha már úgy ítélem meg, hogy nincsen rá szükség. A babánál lévő egységen is ugyanígy megjelenik a hangjegy gomb, ami rendkívül hasznos volt számunkra, hiszen amikor a ringatásról áttértünk a kiságyban alvásra - altatásra, nagyon jó volt, hogy alapból is bent volt Brahms altatódala, mert egyébként is erre altattam korábban, így ez már ismerősként csengett és még a telefonomat sem kellett elővennem, hogy lejátszam neki. Megnyugtató a dallam hangereje is. Ugyanezen az egységen helyet kapott egy másik funkció is, amivel éjszakai fényt lehet bekapcsolni. Amíg el nem alszik a gyermekünk és csak rápillantanánk, akkor bőven elég fénye van ehhez. Szerencsére a tesztelési időszakban nem volt szükség éjjeli pelenkacserére, de akkor tudnám elképzelni, hogy alkalmaznám, hiszen tompa, meleg fénye lehetővé tenné a felébresztés nélküli beavatkozást. Praktikus, hogy sokféle lehetőségünk van forgatni és elhelyezni a kialakitásának köszönhetően a babafigyelőt. Mi nagyon örültünk neki, hogy a kamera látószögét bármilyen szögben lehet állítani. Kipróbáltuk, hogyha szekrényre tesszük, akkor is lehetőségünk van a zoomot változtatva kiválasztani a megfelelő szöget, de mi végül a kiságy “fölé” helyeztük el. Nagyon jó még, hogy egy zöld világító fény jelzi, amikor bekapcsolt állapotban van, mert én rendszeresen elfelejteném kikapcsolni. A piros világításnál pedig tudom, hogy beárnyékoltam annyira a kiságyat, legalábbis a gyermek fejénél, hogy már a hőkamera képét fogom látni a monitoron. A termék alapbeállításon high sensitivityre lett kapcsolva, ami olyankor jelez, amikor már megébred a gyermek, de még igazán nincs hangja sem, amire éjszaka azért lehetséges, hogy nem figyelnék fel. A korai jelzés ilyen esetben azért is tud jó lenni, mert egy könnyed simogatás tudhat segíteni még ebben az állapotban, viszont megébredve már késő lenne, illetve nem kell megvárni azt sem, hogy sírjon a gyermek. Kipróbáltuk kevésbé érzékenyen is, de jobbnak éreztem a high sensitivityn hagyni, hiszen így nekem is megvolt a kis ébredési időm az éjszakai etetés előtt. Habár egyrészről kár, hogy a baba egységet nem lehet elemmel működtetni, mert az is mobilisabb lenne ezáltal, másrészről viszont jó, hogy lehetőséget sem ad rá a gyártó, hogy lemerülve felébresszen egy békésen alvó babát. Az alacsony jelerősséget vagy éppen ha kikapcsolt állapotban van a babás egység, csipogással jelzi a szülőnél lévő egység - a babánál lévő ilyenkor nem ad hangot, ami nagyon jó tulajdonsága. A babaőr második hetének tesztelésénél vált aktuálissá számunkra, hogy megpróbáljuk kislányunkat a kiságyban elaltatni. Mi a dallam, simogatás, cumi hármassal próbálkoztunk, amiből mint említettem, a dallamot a babaőr is tudta, a cumi helyzetének figyelésére pedig remekül bevált a babaőr, hiszen nem kellett folyamatosan mellette lenni az elalvás fázisban, hanem amint kiesett a szájából de még nem aludt el, mentem visszatenni, ugyanakkor azt is láttam, amikor kiesett a szájából és már nem volt szüksége arra, hogy visszategyem, hiszen elaludt. Fogzási időszakban is biztosan hasznos lehet, hogy ha tudjuk nézni a gyerkőcöt és amikor valóban baj van - nem az álomban nyűglődésnél - lehet azonnal segíteni neki. Így minden kisgyermekes szülőnek bátran ajánlom elalvás-segítőnek is, ahogyan nekünk is meleg szívvel ajánlották. Habár nem minden funkciót tudtunk ténylegesen éles helyzetekben kihasználni - talán kislányom életkora miatt - de igyekeztem teljes körűen kitapasztalni a lehetőségeket. Örülök, hogy kislányom születése előtt nem vásároltam babaőrt, mert azt gondolom, akkor még nem is tudtam pontosan, milyen igényekre szeretnék megoldást találni egy babaőrzővel és így nem futottam bele abba, hogy megveszek egy középkategóriás terméket, amit rövid időn belül ismerősök ajánlásai és saját kipróbálás alapján valószínűleg a Philips babaőrzőt válasszam.