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Összes sorozat

  • Mindig közel a gyermekéhez, megnyugtató funkciókkal
  • Mindig közel a gyermekéhez, megnyugtató funkciókkal
  • Mindig közel a gyermekéhez, megnyugtató funkciókkal
  • Mindig közel a gyermekéhez, megnyugtató funkciókkal
  • Mindig közel a gyermekéhez, megnyugtató funkciókkal
  • Mindig közel a gyermekéhez, megnyugtató funkciókkal
  • Mindig közel a gyermekéhez, megnyugtató funkciókkal
  • Mindig közel a gyermekéhez, megnyugtató funkciókkal
  • Mindig közel a gyermekéhez, megnyugtató funkciókkal
  • Mindig közel a gyermekéhez, megnyugtató funkciókkal
  • Mindig közel a gyermekéhez, megnyugtató funkciókkal
  • Mindig közel a gyermekéhez, megnyugtató funkciókkal

Gyártás megszűnt

Philips Avent PremiumDigitális videofunkcióval rendelkező babaőrző

SCD845/52

4.9
| (81) Értékelések | 99% ajánlja ezt a terméket
Mindig közel a gyermekéhez, megnyugtató funkciókkal
A Philips Avent SCD845 biztonságos és személyes kapcsolatot biztosít Önnek gyermekével a nap minden percében. Tökéletes hangminőségben hallhatja és kristálytiszta képen (3,5”-es LCD) láthatja gyermekét függetlenül attól, hogy éjjel van, vagy nappal.
Összes előny megtekintése
Philips Avent #1 Recommended brand by moms worldwide Icon [9crop-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [master-673c99410da84f7fbac3b2b900864556] [com-mig]

Az édesanyák által ajánlott első számú márka a világszerte1

A-FHSS technológia – a biztonságos és személyes megoldás

Mindig közel a gyermekéhez, megnyugtató funkciókkal

  • Személyes és biztonságos (FHSS adaptív technológiával)

  • 3,5"-es színes kijelző, 2x-es nagyítás és kristálytiszta éjjellátó funkció

  • Altatódalok, éjszakai fény és szobahőmérő

  • Kétirányú beszéd funkció és rezgő üzemmód

Nagy felbontású, 3,5"-es képernyő, kristálytiszta éjjellátó funkcióval

Nagy felbontású, 3,5"-es képernyő, kristálytiszta éjjellátó funkcióval

Figyelje kisbabáját éjjel-nappal a kristálytiszta infravörös éjjellátó funkció segítségével, amely a sötétben automatikusan bekapcsol. Élvezze nagy felbontásban, különösen nagy 3,5”-es színes kijelzőn, ahogy gyermeke békésen alszik. A 2-szeres digitális nagyításnak és a pásztázási funkciónak köszönhetően még nyugodtabb lehet, mivel láthatja gyermeke minden tevékenységét .

Energiatakarékos ECO mód, csatlakoztatási kijelzéssel

Az ECO-mód bekapcsolásával csökkentheti az energiafogyasztást a gyerekszoba csendesebb időszakai alatt, miközben az egyedülálló csatlakoztatási kijelzésnek köszönhetően biztos lehet abban, hogy kapcsolatban van gyermekével. Az ECO mód kikapcsolja az audio- és videojelek átvitelét, és az egységek csak akkor csatlakoznak, ha a baba hangot ad ki.

Figyelje a baba szobájának hőmérsékletét

Figyelje a baba szobájának hőmérsékletét

Az egyéni riasztás beállítását lehetővé tévő hőmérséklet-érzékelővel figyelemmel kísérheti a baba szobájának hőmérsékletét. A kisbabák nem képesek a felnőttekhez hasonló mértékben testhőmérsékletük szabályzására, így a hőmérséklet enyhe változása is nyugtalanná teheti őket. Az egyénileg beállított hőmérséklet-érzékelő a szülői egység digitális kijelzőjén keresztül azonnal jelzi, ha a baba szobájában a klíma megváltozik.

Műszaki adatok

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Értékelések

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4.9

5-ből

81

Értékelések

99%

ajánlja ezt a terméket

2
1

03/06/2023

Magyarország

Magyarország

Nyugalom és biztonság: nagyszerű babaőrző

Ajánlom minden családnak, akik mèg nagyobb hangsúlyt akarnak fektetni a kisbabájuk, kisgyermekük biztonságára, ès az egèsz család nyugalmára. Sokkal nagyobb biztonságban èrzem a kisfiamat, amikor látom, hogyan játszik a szobában például a játszószőnyegen a földön, ezzel a saját nyugalmamat is megteremtve. A kisfiamat mindig gyermekbiztos helyen hagyom "egyedül" amíg èn a konyhában vagy a fürdőszobában tartózkodom, de a babaőrrel mindig pontosan látom, mit csinál (játszik vagy alszik), ès ez engem megnyugtat. Egy egyszerű, de talán beszèdes pèlda a mindennapokból: Amikor alszik a pici a szobájában (dèlután vagy èjjel), ès kicsit megèbred/nyöszörög a kamerán látom, hogy be kell-e mennem, vagy visszaalszik szèpen magától. Ilyenkor óriási segítsèg a kamera, egyfelől, mert segít abban hogy feleslegesen ne zavarjam a picit azzal hogy bemegyek hozzá: hiszem van, hogy magától visszaalszik pár másodperc alatt, másfelől pedig, ha látom, hogy nem fog visszaaludni nem kell megvárnom, hogy hangosan sírjon, mèg jobban felèbresztve magát. Az egèsz szett súlya szuper könnyű ès nagyon egyszerű az üzembe helyezèse. Gond nèlkül vihető nyaralásra, nagyszülőkhöz, s pikk-pakk "telepíthető" az új helyen. A babaőrt nagyon egyszerű üzembe helyezni. A hálózatba bedugjuk a kamerát, a baba egysèget pedig feltöltjük, majd mindkettőt bekapcsolva kb.2másodperc alatt csatlakoznak egymáshoz (dallammentesen!). A szülői egysèg bekapcsolásához 2-3másodpercig nyomva kell tartani a bekapcsoló gombot (ez nincs a használati utasításban). A kamera szuper szèles látószögű, illetve könnyen állítható a gömbfejjel. A kamera ès a kijelző megfelelő felbontásának, minősègènek köszönhetően tökèletesen látható minden, amit akarunk a nagy kijelzőn. A kèp èles nappal ès èjjel is! Az éjszakai üzemmód csúcsminőségű, tènyleg gyönyörű tiszta a kèp. Szóval nagyon szèp képe van éjjel, nappal is. A kijelző mérete tökéletes, az èjjeli szekrènyről is jól látható. A babaőr hatótávolsága meglepett bennünket. Kètszintes családi házban vasbeton födèm ellenère is gond nélkül működik, sőt a teraszon ès a kertben is láttuk, hallottuk mi törtènik az emeleten. A szülői egység akkumulátora is felülmúlta a várakozásainkat: a VOX ès ECO üzemmódokat felváltva használva az akkumulátor legalább 3-4 teljes éjszakát és 3-4 délutáni alvást, illetve a napközbeni rövidebb használatokat is kibírja. (A VOX üzemmódban, ha pihen a baba elsötétül a kijelző, de a legkisebb hangocskára, zörejre rögtön aktiválódik ismèt.) A szülői egysèg egyszerűen kezelhető, menüje átlátható, logikus felèpítèsű. Tulajdonkèppen 6 gombbal kell csak megismerkednünk a szülői egysègen (ezek sötètben is könnyen megtalálhatók). Szemèly szerint nagyon örülök, hogy nem èrintőkèpernyős. A gombok: Talán a 2 legfontosabb gomb a szülői egysèg oldalán található, mint a telefonoknál: a bekapcsoló gomb ès az üzemmódok gombja. A további 4 gomb a kijelző alatt van hasznossági sorrendben. A fènyerő&hangerő szabályozása egy gombon kapott helyet a kèszülèk közepèn. Továbbá található egy "mikrofon" gomb a gyors kètirányú kommunikációhoz, egy gomb az altató dalokhoz, ès egy gomb a kiegèszítő beállításokhoz (például: zoom, hőmèrsèklet riasztás beállítása stb.). A termék külseje nagyon szép designt kapott. Lekerekített èlek, matt műanyag borítás. A kèszülèkek fehèr ès pasztell szürkèskèk színnel igazán a szoba díszei lesznek. Nálunk kifejezetten passzolnak a kisfiunk szobájába a kèk-szürke kiegèszítőihez. Az előnyei közül kiemelnèm mèg: - Egy gombnyomással lehet beszélni a babához. - 5 gyönyörűszèp nyugtató dallam (altatódal) közül lehet választani. - A mikrofon szuper èrzèkeny. Minden aprócska hangot hallok a gyerekszobából. - Szobahőmèrő kijelzèse a szülői egysègen. Sőt a kívánt hőmèrsèklet figyelèse is beállítható.

Előnyök

Könnyű kezelhetőség, Logikus, áttekinthető funkciók, menük, gombok. Szülői egység tölthető, a kamera hálózatról működik, Kiváló éjszakai üzemmód. VOX ès ECO üzemmód elérhető a terméknél. Halk gombok. Hangerő szabályozása több fokozatban. Gyenge akkumulátor- és hőmérséklet kijelzès. Hosszú akkumulátor élettartam, Nagy hatótávolság, Könnyű súly- szállítható: mi visszük mindenhova, Nagy kijelző, éles, jó minőségű kép

Hátrányok

Nem tudok ilyen okot írni.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCD845/52 Digitális videofunkcióval rendelkező babaőrző

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCD845/52 Digitális videofunkcióval rendelkező babaőrző

01/06/2023

Magyarország

Magyarország

Kiváló minőségű termék

A termék kiváló hang és képminőséggel rendelkezik. Szép, letisztult, modern formája van mindkét egységnek. Egyszerű a kezelése. Az ECO mode kifejezetten hasznos volt számunkra, csak akkor kapcsolt be ha mozgást vagy hangot érzékelt a babától. Az altató dalok szép tisztán hangzanak. Tudtam a gyermekemhez szólni távolabbról is. Nagyon tetszett, kiváló termék. Egy hátránya sajnos van. Nem mozgatható a kamerája távolról, csak manuálisan. Ez egy izgő-mozgó babánál nagy hátrány. Összeségében véve nagyon elégedett vagyok a termékkel.

Előnyök

Tiszta, jó minőségű hang illetve kép

Hátrányok

Távolról nem mozgatható a kamera

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCD845/52 Digitális videofunkcióval rendelkező babaőrző

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCD845/52 Digitális videofunkcióval rendelkező babaőrző

31/05/2023

Magyarország

Magyarország

Számunkra tökéletes

Nálam a termék 5 csillag. Hatótávolságát tekintve tökéletesen működött egy kb 100 négyzetméteres házban, ahol a falvastagság szinte mindenhol 30 cm vagy feletti. Ezen kívül antenna felnyitással, 2es erősseggel üzemelt az egész udvar területén, sőt, még a ház előtti parkolóban is. Számunkra talán ez a legfontosabb szempont. A szülői egység pontos és gyorsan reagál. Nincs csúszás képben vagy hangban. A üzemmódok közül nekem az ECO vált be a legjobban. Érzékeny érzékelésre állítva gyakorlatilag azonnal bekapcsol a kijelző. A lejátszható dallamok kellemesek, a mikrofon szuperül működik. Az éjszakai fény lágy, egyáltalán nem zavaró. Hasznos a csipesz a szülői egységen. Nekem egy óra hiányzik a kijelzőről.

Előnyök

Erős antenna, kiváló hatótávolság, ECO mód,

Hátrányok

-

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCD845/52 Digitális videofunkcióval rendelkező babaőrző

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: Premium SCD845/52 Digitális videofunkcióval rendelkező babaőrző

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Az anya- és gyermekápolási márkák és termékek 10 109 felhasználója körében 2023-ban, globálisan végzett online elégedettségi felmérés alapján. 

  1. A babaőrző működési tartománya a környezettől és az interferenciát okozó tényezőktől függően változik.