2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHB4805DC/00
Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.
Fedezd fel a súlytalanság szabadságát, ahol akadályozó kábelek sincsenek! A Philips Flite Everlite vezeték nélküli fejhallgató a stílust hétköznapi egyszerűséggel ötvözi. A kompakt, ultrakönnyű kivitelt és a tiszta hangzást egész nap élvezheted.
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Összehajtható
A könnyen használható távvezérlő lehetővé teszi a zeneszámok lejátszását/megállítását, illetve a hívások fogadását egy egyszerű gombnyomással.
A Gyorstöltés technológia megnövelt töltőáramot ad ki, ha az akkumulátor lemerülőben van. Mindössze öt perc töltési idő egy órányi lejátszást biztosít.
A nagy teljesítményű 32 mm-es döntött meghajtók tiszta, élénk hangzást, valamint mély, gazdag basszusokat biztosítanak.
3.0
5-ből
1
Vélemény
100%
ajánlja ezt a terméket
Mejla27
04/05/2021
Česká republika
Skvělé… Do té doby co šly zapnout
Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…
Előnyök
Zvuk. Baterie
Hátrányok
Konektor on / off
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Használat dátuma 2020-05-04
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®
Használat dátuma 2020-05-04
A pillanatnyi értékek változóak lehetnek