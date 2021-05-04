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Gyártás megszűnt

Vezeték nélküli Bluetooth® fülhallgató

SHB4805DC/00

3

| (1) Vélemény | 100% ajánlja ezt a terméket

Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.

Fedezd fel a súlytalanság szabadságát, ahol akadályozó kábelek sincsenek! A Philips Flite Everlite vezeték nélküli fejhallgató a stílust hétköznapi egyszerűséggel ötvözi. A kompakt, ultrakönnyű kivitelt és a tiszta hangzást egész nap élvezheted.

Összes előny megtekintése

Gravitációval szembeszálló fejhallgatók

Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.

  • 32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt

  • Fülre illeszkedő

  • Puha fülpárnák

  • Összehajtható

Távvezérlő a kihangosított telefonáláshoz és a zenehallgatáshoz

Távvezérlő a kihangosított telefonáláshoz és a zenehallgatáshoz

A könnyen használható távvezérlő lehetővé teszi a zeneszámok lejátszását/megállítását, illetve a hívások fogadását egy egyszerű gombnyomással.

Öt perces Gyorstöltés technológia

Öt perces Gyorstöltés technológia

A Gyorstöltés technológia megnövelt töltőáramot ad ki, ha az akkumulátor lemerülőben van. Mindössze öt perc töltési idő egy órányi lejátszást biztosít.

Nagy teljesítményű 32 mm-es hangszóró-meghajtók a tiszta hangzásért

Nagy teljesítményű 32 mm-es hangszóró-meghajtók a tiszta hangzásért

A nagy teljesítményű 32 mm-es döntött meghajtók tiszta, élénk hangzást, valamint mély, gazdag basszusokat biztosítanak.

Műszaki adatok

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Értékelések

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3.0

5-ből

1

Vélemény

100%

ajánlja ezt a terméket

5
4
2
1

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Skvělé… Do té doby co šly zapnout

Skvělý zvuk. Nadprůměrná vydrž baterie. Bohužel se po 3 letech občasného používání odlomil on /off konektor od základové PCB desky…

Előnyök

Zvuk. Baterie

Hátrányok

Konektor on / off

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Használat dátuma 2020-05-04

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHB4805DC Bezdrátová sluchátka Bluetooth®

Használat dátuma 2020-05-04

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. A pillanatnyi értékek változóak lehetnek