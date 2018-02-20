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Gyártás megszűnt

In-ear fülhallgató

SHE1455BK/10

1

| (1) Vélemény

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete

Dinamikus mélyhang

Dinamikus mélyhangokat és tiszta hangzást biztosító hangszórók.

Összes előny megtekintése

Hallgasson zenét és telefonáljon

Dinamikus mélyhang

  • In-ear (fülbe helyezhető)

  • Fekete

Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz

Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol kívánja viselni az audioeszközt.

A 3 cserélhető gumi fülbetét kiválóan illeszkedik minden fülhöz

A 3 cserélhető gumi fülbetét kiválóan illeszkedik minden fülhöz

A 3 különböző méretű - kis, közepes és nagy - cserélhető fülbetét valamelyike biztosan gondoskodik ennek a Philips fülhallgatónak a pontos illeszkedéséről.

A tökéletes szigetelés kiszűri a külső zajt

Ennek a Philips fülhallgatónak a különlegesen apró hangszóró-meghajtói kényelmesen a fülbe helyezhetők, és a kivételesen szoros illeszkedésnek köszönhetően a külső zaj nem zavarhatja meg a zenehallgatás tökéletes élményét.

Műszaki adatok

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Értékelések

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1.0

5-ből

1

Vélemény

5
4
3
2

20/02/2018

România

România

Jalnic

Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1455BK Căşti intraauriculare

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1455BK Căşti intraauriculare

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.