2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHE1455WT/10
Dinamikus mélyhang
Dinamikus mélyhangokat és tiszta hangzást biztosító hangszórók.
In-ear (fülbe helyezhető)
Fekete
A 3 különböző méretű - kis, közepes és nagy - cserélhető fülbetét valamelyike biztosan gondoskodik ennek a Philips fülhallgatónak a pontos illeszkedéséről.
Ennek a Philips fülhallgatónak a különlegesen apró hangszóró-meghajtói kényelmesen a fülbe helyezhetők, és a kivételesen szoros illeszkedésnek köszönhetően a külső zaj nem zavarhatja meg a zenehallgatás tökéletes élményét.
A termék élettartamának növelése érdekében a fejhallgató és a kábel közötti puha gumiréteg óvja a kábelcsatlakozást a gyakori meghajlításból eredő sérülésektől.
1.0
5-ből
1
Vélemény
Cos30
20/02/2018
România
Jalnic
Calitate jalnica, microfonul s-a deslipit dupa dupa 3 zile de utilizare. Calitatea sunetului este mediocra. Supportul este inexistent - mi-a fost refuzata schimbarea acestora atat de service cat si de magazin.
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1455BK Căşti intraauriculare
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHE1455BK Căşti intraauriculare