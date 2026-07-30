2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHE2305BK/00
12,2 mm-es meghajtók/ nyitott earbud
beépített mikrofonhoz
Fekete
Különlegesen kényelmes
Mutasd meg bátran a stílusod az élénk, színkódolt kábelekkel és az átlátszó hangszóróházzal. A 12,2 mm-es neodímium akusztikus meghajtók kristálytiszta hangzást és tekintélyes mélyhangokat biztosítanak.
A könnyű füldugók ovális alakjának köszönhetően valódi kényelemben élvezheted kedvenc zenéidet.
Az in-line mikrofonnal egyszerűen fogadhatsz hívást vagy szüneteltetheted a zenét. Mindezt anélkül, hogy elő kellene venned az okostelefonodat. A beépített, visszhangkioltással rendelkező mikrofon tiszta hangot biztosít telefonálás közben.
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