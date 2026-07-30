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  • Légy a figyelem középpontjában
  • Légy a figyelem középpontjában
  • Légy a figyelem középpontjában
  • Légy a figyelem középpontjában
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  • Légy a figyelem középpontjában

Gyártás megszűnt

2000 seriesEarbud fülhallgató mikrofonnal

SHE2305WT/00

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete
Kék
Kék
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Dobd fel kedvenc zenéidet, bárhová is mégy. Ezek a közvetlenül a fülbe helyezhető hallgatók négy élénk színkombinációban kaphatók, és áttetsző, színkódolt vezetékekkel ellátott hangszóróházzal egészülnek ki. Miért olvadnál be a tömegbe, ha egyediségre születtél?
Összes előny megtekintése

Légy a figyelem középpontjában

  • 12,2 mm-es meghajtók/ nyitott earbud

  • beépített mikrofonhoz

  • Fehér

  • Különlegesen kényelmes

Élénk, színkódolt vezetékek. Áttetsző hangszóróház

Mutasd meg bátran a stílusod az élénk, színkódolt kábelekkel és az átlátszó hangszóróházzal. A 12,2 mm-es neodímium akusztikus meghajtók kristálytiszta hangzást és tekintélyes mélyhangokat biztosítanak.

Könnyű, ovális füldugók a kényelemért

A könnyű füldugók ovális alakjának köszönhetően valódi kényelemben élvezheted kedvenc zenéidet.

Vezetéken lévő távvezérlő. Válts egyszerűen a zene és a hívások között

Az in-line mikrofonnal egyszerűen fogadhatsz hívást vagy szüneteltetheted a zenét. Mindezt anélkül, hogy elő kellene venned az okostelefonodat. A beépített, visszhangkioltással rendelkező mikrofon tiszta hangot biztosít telefonálás közben.

Műszaki adatok

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Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.