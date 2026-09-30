2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHE5205WT/00
Erőteljes hangzás
A robusztus SHE5205 in-ear fülhallgató gumírozott hátoldala védelmet nyújt. A kirobbanó hangzást nyújtó hangszórómeghajtók mélyhangjai éppolyan ütősek, mint a fülhallgató látványa. Kiemelkedő zajszűrés, mikrofon, és vezérlő a tartós kábelen.
8,6 mm-es meghajtók, hátul félig zárt
In-ear (fülbe helyezhető)
A rugós acél kábelvédő és a fülhallgatóház gumírozott hátoldala extra védelmet nyújt a legerősebb igénybevétel esetén is.
A 2,5 mm-es átmérőjű, megerősített kábelnek és robusztus fülhallgatóháznak köszönhetően nagyszerű hangzást és mély basszusokat biztosít.
A beépített mikrofon lehetővé teszi, hogy egyszerűen váltson zenehallgatásról hívásfogadásra – könnyedén, hogy Ön mindig kapcsolatban maradjon azzal, ami a legfontosabb Önnek.
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