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Gyártás megszűnt

Fülhallgató mikrofonnal

SHE5205WT/00

Elérhető

Fehér
Fehér
Fekete
Fekete

Erőteljes hangzás

A robusztus SHE5205 in-ear fülhallgató gumírozott hátoldala védelmet nyújt. A kirobbanó hangzást nyújtó hangszórómeghajtók mélyhangjai éppolyan ütősek, mint a fülhallgató látványa. Kiemelkedő zajszűrés, mikrofon, és vezérlő a tartós kábelen.

Összes előny megtekintése

Kis méret, erőteljes mélyhang

Erőteljes hangzás

  • 8,6 mm-es meghajtók, hátul félig zárt

  • In-ear (fülbe helyezhető)

Rugós acél kábelvédő az erős igénybevételhez

Rugós acél kábelvédő az erős igénybevételhez

A rugós acél kábelvédő és a fülhallgatóház gumírozott hátoldala extra védelmet nyújt a legerősebb igénybevétel esetén is.

2,5 mm-es átmérőjű, megerősített kábel az erőteljesebb hangzásért

A 2,5 mm-es átmérőjű, megerősített kábelnek és robusztus fülhallgatóháznak köszönhetően nagyszerű hangzást és mély basszusokat biztosít.

Beépített mikrofon, mellyel zenéről telefonhívásra válthat

Beépített mikrofon, mellyel zenéről telefonhívásra válthat

A beépített mikrofon lehetővé teszi, hogy egyszerűen váltson zenehallgatásról hívásfogadásra – könnyedén, hogy Ön mindig kapcsolatban maradjon azzal, ami a legfontosabb Önnek.

Műszaki adatok

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.