TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a csomagolásról
  • Elsődleges kép
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • Fénykép a termék részleteiről
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • A termék alternatív fényképe
  • Fénykép a csomagolásról
  • Elsődleges kép

Gyártás megszűnt

fejpántos fejhallgató

SHL3000WT/00

4.7

| (6) Értékelések | 83% ajánlja ezt a terméket

Erőteljes hangzás

A Philips SHL3000WT/00 fejhallgató erőteljes hangzást és mélyhangokat nyújt. A forgatható, puhán párnázott kagylóknak köszönhetően tökéletes zenehallgatási élményt kínál utazás közben.

Összes előny megtekintése

DJ monitorozó stílussal

Erőteljes hangzás

  • DJ monitorozó stílusú

  • fehér

Az 1,2 m hosszúságú kábel ideális a szabadtéri használathoz

Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol kívánja viselni az audioeszközt.

Laposra összehajtható - könnyen magával viheti bárhová

A 32 mm-es hangszórók erőteljes és dinamikus hangzást biztosítanak

A 32 mm-es hangszórók erőteljes és dinamikus hangzást biztosítanak

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.7

5-ből

6

Értékelések

83%

ajánlja ezt a terméket

4
2
1

31/10/2020

Polska

Polska

Bardzo fajne słuchawki

Bardzo fajne słuchawki z dobrą jakością dźwięku. Słuchawki są na kablu z wejściem mini jack, są regulowane na głowie, także nadają się dla każdego. Mają wbudowany nieduży mikrofon, który też dobrze się sprawuje. Ładnie się prezentują i fajnie się ich używa.

Előnyök

wygodne, jakość dźwięku, ładne, zgrabne, regulacja na glowe

Hátrányok

nie zauważyłam

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000WT Headband headphones

Használat dátuma 2018-10-31

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000WT Headband headphones

Használat dátuma 2018-10-31

28/12/2014

Polska

Polska

Wygoda i czystość dźwięku

Na początek: słuchawki świetnie wygłuszają hałasy z zewnątrz. Grają czyściutko, bas brzmi mocno, a wysokie tony nie piszczą w uszach - czego więcej chcieć od porządnych słuchawek? Uwielbiam!

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000WT Headband headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000WT Headband headphones

25/07/2014

Polska

Polska

Dobra jakość za niewielką cenę.

Słuchawki bardzo dobrej jakości z niewielką cenę. Super jakość dźwięku, a do tego piękny wygląd. Idealne słuchawki dla każdego, niezależnie od wieku i płci.

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000WT Headband headphones

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000WT Headband headphones

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.