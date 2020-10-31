2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
Erőteljes hangzás
A Philips SHL3000WT/00 fejhallgató erőteljes hangzást és mélyhangokat nyújt. A forgatható, puhán párnázott kagylóknak köszönhetően tökéletes zenehallgatási élményt kínál utazás közben.
DJ monitorozó stílusú
fehér
Ideális hosszúságú kábel, amely több szabadságot nyújt a felhasználó számára, aki eldöntheti, hol kívánja viselni az audioeszközt.
4.7
5-ből
6
Értékelések
83%
ajánlja ezt a terméket
Asix22
31/10/2020
Polska
Bardzo fajne słuchawki
Bardzo fajne słuchawki z dobrą jakością dźwięku. Słuchawki są na kablu z wejściem mini jack, są regulowane na głowie, także nadają się dla każdego. Mają wbudowany nieduży mikrofon, który też dobrze się sprawuje. Ładnie się prezentują i fajnie się ich używa.
Előnyök
wygodne, jakość dźwięku, ładne, zgrabne, regulacja na glowe
Hátrányok
nie zauważyłam
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000WT Headband headphones
Használat dátuma 2018-10-31
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000WT Headband headphones
Használat dátuma 2018-10-31
Arabrab
28/12/2014
Polska
Wygoda i czystość dźwięku
Na początek: słuchawki świetnie wygłuszają hałasy z zewnątrz. Grają czyściutko, bas brzmi mocno, a wysokie tony nie piszczą w uszach - czego więcej chcieć od porządnych słuchawek? Uwielbiam!
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000WT Headband headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000WT Headband headphones
azja31
25/07/2014
Polska
Dobra jakość za niewielką cenę.
Słuchawki bardzo dobrej jakości z niewielką cenę. Super jakość dźwięku, a do tego piękny wygląd. Idealne słuchawki dla każdego, niezależnie od wieku i płci.
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000WT Headband headphones
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: SHL3000WT Headband headphones