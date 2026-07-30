Ultrakönnyű kialakítás. Erőteljes hangzás.

Hihetetlenül könnyű és erőteljes. A vékony és áramvonalas Philips Flite Ultrlite fejhallgatót úgy tervezték, hogy folyamatosan mozgásban legyen. Tiszta hangzást biztosít, laposra összehajtható, így rendkívül könnyen hordozható.