2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Gyártás megszűnt
SHL4405BK/00
32 mm-es meghajtókkal, hátul zárt
Fülre illeszkedő
Puha fülpárnák
Összehajtható
A nagy teljesítményű 32 mm-es döntött meghajtók tiszta, élénk hangzást, valamint mély, gazdag basszusokat biztosítanak.
A könnyen használható távvezérlő lehetővé teszi a zeneszámok lejátszását/megállítását, illetve a hívások fogadását egy egyszerű gombnyomással.
A puha fülpárnák és a döntött meghajtók ideálisak a hosszú távú kényelmes viselethez.
Értékelések