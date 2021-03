A kompakt elektronika akár 70%-os zajkioltásra képes

Az intelligens zajkioltásnak köszönhetően alacsonyabb hangerővel is zavartalanul élvezheti a zenét, zajos környezetben is. Különösen a mély hangok kiszűrésében hatékony, mint például a sugárhajtású gépek motorhangja, így repülés vagy vasúti utazás közben is átadhatja magát a lágy zene élvezetének; de egyéb, hasonlóan zajos környezetben sem kell a zavaró háttérhang-hatásoktól tartania. A rendszer egy, a zajjal egyenértékű, de ellentétes előjelű hullámjelet generál, amely hatásosan kioltja a zajt.