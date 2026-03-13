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Saeco PicoBaristo Deluxe Automata eszpresszó kávéfőző

Gyártás megszűnt

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Saeco PicoBaristo DeluxeAutomata eszpresszó kávéfőző

SM5572/10

Saeco PicoBaristo Deluxe Automata eszpresszó kávéfőző

Gyártás megszűnt

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Útmutatók és dokumentumok

Quick start guide Philips PicoBaristo Deluxe Super-automatic espresso machine

  • PDF fájl, 4 MB
  • 13 March 2026

Important Information Manual Philips PicoBaristo Super-automatic espresso machine

  • PDF fájl, 388.3 kB
  • 13 March 2026

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