TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Összes sorozat

  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket

Kézi gőzölő 7000 SeriesKézi gőzölőkészülék

STH7030/10

4.9
| (13) Értékelések | 100% ajánlja ezt a terméket

1 díj

Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
A Philips 7000 Series kézi gőzölőkészülék segítségével ruhái pillanatok alatt készen állnak, hogy felvegye őket. Az állítható fejjel és a hegyes végű gőzölőlemezzel bármilyen szögből gyorsan és kényelmesen eltávolíthatja a gyűrődéseket, az OptimalTemp technológia pedig garantáltan megakadályozza a megégést.
Összes előny megtekintése

Praktikus, gyors és hatékony gőzölés

Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket

  • 1500 W

  • Akár 28 g/perc gőzkibocsátás

  • Vízszintes és függőleges gőzölés

  • Levehető víztartályok (100 ml & 200 ml)

  • OptimalTEMP technológia

Állítható fej a kényelmes és könnyű gőzöléshez

Az innovatív, állítható fej segítségével bármilyen szögből kisimíthatja a gyűrődéseket, így függőleges vagy vízszintes irányú gőzölést is használhat, ahogy kedve tartja!

A hegyes vasalóorr segítségével ruhái bármely részét hatékonyan elérheti

A gőzölőlemez hegyes végével pontosan és könnyen simíthatja ki a gyűrődéseket a nehezen elérhető helyeken, például gomboknál, galléroknál és redőknél.

Mindössze 30 másodpercen belül készen áll a gőzkibocsátásra

Amikor csak szüksége van rá, a gőzölő 30 másodperc alatt használatra kész. A jelzőfény jelzi, ha készen áll a kezdésre, így Ön pillanatok alatt befejezheti a feladatot. Ideális választás, ha az utolsó pillanatban dönti el, hogy milyen ruhát vesz fel.

Műszaki adatok

Támogatás igénybe vétele ehhez a termékhez

Gyakori kérdések, felhasználói kézikönyvek, biztonsági tudnivalók és tippek keresése

Pótalkatrész vagy tartozék keresése

Tovább a pótalkatrészekhez és tartozékokhoz

Alkatrészek és tartozékok

Díjak

  • Award image VRS_PBTAWARD12

Értékelések

Ezeket az értékeléseket a Bazaarvoice kezeli, és megfelelnek a Bazaarvoice hitelességszabályzatnak, amelyet a csalás elleni technológia és az emberi elemzés támogat. A részleteket lásd:
A termékbesorolás és csillagos besorolás formájában kifejezett vásárlói vélemények más vásárlók számára is hasznosak. Ezek lehetővé teszik, hogy Ön is többet tudjon meg a termékről, és segítse a döntést a vásárláskor. Bármely vásárló, aki akár online, akár üzletben vásárolt terméket, nyújthat be értékelést

4.9

5-ből

13

Értékelések

100%

ajánlja ezt a terméket

3
2
1

05/02/2025

Slovensko

Slovensko

Super naparovač 👍

Je to od manžela ako darček a zatiaľ som spokojná, splnil účel, pre ktorý som ho chcela a aj na cestovanie. Skvelo naparí, vyrovná čo je pokrčené či už krčivú viskózovú blúzku alebo bavlnené tričko. Na bežné vyrovnanie vecí, čo netreba extra žehliť žehličkou stačí. Je ťažšia na dlhšie používanie, ale na pár kusov sa dá vydržať, poprípade si vec položiť. Keď je nádržka prázdna troska zahučí, ale pri doplnení znova ide potichu s jemným vibrovaním pri naparovaní. Takže za mňa super pomocník 👍

Előnyök

Dobre naparí, vyrovná pokrčené veci, na cestovanie

Hátrányok

Ťažší

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

30/10/2022

Slovensko

Slovensko

Ellenőrzött vevő

Skvelá možnosť EKO naparovacieho režimu

Som spokojná s naparovačom. Je to môj v poradí druhý naparovač. Oceňujem väčšiu nádobku na vodu 200ml

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

Igen, ajánlom ezt a terméket

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač

13/02/2025

Česká republika

Česká republika

vyžehlí i jemné plesové šaty

Jsem maximálně spokojena. Měla jsem i napařovač s napařovací podložkou StyleMat pro účinné napařování kdekoli, ale vrátila jsem ho, protože ta podložka je krátká, takže na moje plesové dlouhé šaty naprosto nefunkční ale ve svislé poloze, třeba na dveřích se dá krásně všechno napařit a není třeba žádné podložky. Navíc to vše bylo těžké. Vybrala jsem si nakonec tento model jen s rukavicí a pytlem na uschování. Rukavici doporučují, protože si s ní vždy žehlenou věc přidržím a nebojím se, že bych se spálila. Pára je opravdu vařicí a hrozí popálení. Takže jednoznačně doporučuji tento model. Někde jsem četla, že jsou nádoby malé, mně bohatě postačí a není problém vodu doplnit, ale zatím jsem vůbec nepotřebovala doplnovat, naopak vždy zbyla. Vícevrstvá podložka StyleMat po

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač

Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač

Iratkozzon fel hírlevelünkre az exkluzív ajánlatainkért​

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.

Szeretnék promóciós üzeneteket kapni a Philips termékeiről, szolgáltatásairól, eseményeiről és promócióiról a preferenciáim és viselkedésem alapján. Bármikor leiratkozhatok.

  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Külső intézmény által bevizsgálva Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 és Candida albicans ATCC 10231 baktériumok vonatkozásában, 10 másodperces gőzölési idővel.

  2. A Philips GC362 készülékhez képest, a Philips belső tesztjelentése alapján