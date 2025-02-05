2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
1500 W
Akár 28 g/perc gőzkibocsátás
Vízszintes és függőleges gőzölés
Levehető víztartályok (100 ml & 200 ml)
OptimalTEMP technológia
Az innovatív, állítható fej segítségével bármilyen szögből kisimíthatja a gyűrődéseket, így függőleges vagy vízszintes irányú gőzölést is használhat, ahogy kedve tartja!
A gőzölőlemez hegyes végével pontosan és könnyen simíthatja ki a gyűrődéseket a nehezen elérhető helyeken, például gomboknál, galléroknál és redőknél.
Amikor csak szüksége van rá, a gőzölő 30 másodperc alatt használatra kész. A jelzőfény jelzi, ha készen áll a kezdésre, így Ön pillanatok alatt befejezheti a feladatot. Ideális választás, ha az utolsó pillanatban dönti el, hogy milyen ruhát vesz fel.
Díjak
4.9
5-ből
13
Értékelések
100%
ajánlja ezt a terméket
Miselka
05/02/2025
Slovensko
Super naparovač 👍
Je to od manžela ako darček a zatiaľ som spokojná, splnil účel, pre ktorý som ho chcela a aj na cestovanie. Skvelo naparí, vyrovná čo je pokrčené či už krčivú viskózovú blúzku alebo bavlnené tričko. Na bežné vyrovnanie vecí, čo netreba extra žehliť žehličkou stačí. Je ťažšia na dlhšie používanie, ale na pár kusov sa dá vydržať, poprípade si vec položiť. Keď je nádržka prázdna troska zahučí, ale pri doplnení znova ide potichu s jemným vibrovaním pri naparovaní. Takže za mňa super pomocník 👍
Előnyök
Dobre naparí, vyrovná pokrčené veci, na cestovanie
Hátrányok
Ťažší
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
30/10/2022
Slovensko
Ellenőrzött vevő
Skvelá možnosť EKO naparovacieho režimu
Som spokojná s naparovačom. Je to môj v poradí druhý naparovač. Oceňujem väčšiu nádobku na vodu 200ml
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Igen, ajánlom ezt a terméket
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7030/10 Ručný naparovač
Karuna Dáša
13/02/2025
Česká republika
vyžehlí i jemné plesové šaty
Jsem maximálně spokojena. Měla jsem i napařovač s napařovací podložkou StyleMat pro účinné napařování kdekoli, ale vrátila jsem ho, protože ta podložka je krátká, takže na moje plesové dlouhé šaty naprosto nefunkční ale ve svislé poloze, třeba na dveřích se dá krásně všechno napařit a není třeba žádné podložky. Navíc to vše bylo těžké. Vybrala jsem si nakonec tento model jen s rukavicí a pytlem na uschování. Rukavici doporučují, protože si s ní vždy žehlenou věc přidržím a nebojím se, že bych se spálila. Pára je opravdu vařicí a hrozí popálení. Takže jednoznačně doporučuji tento model. Někde jsem četla, že jsou nádoby malé, mně bohatě postačí a není problém vodu doplnit, ale zatím jsem vůbec nepotřebovala doplnovat, naopak vždy zbyla. Vícevrstvá podložka StyleMat po
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač
Ez az értékelés a következőhöz készült: 7000 Series STH7030/10 Ruční napařovač
Külső intézmény által bevizsgálva Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 és Candida albicans ATCC 10231 baktériumok vonatkozásában, 10 másodperces gőzölési idővel.
A Philips GC362 készülékhez képest, a Philips belső tesztjelentése alapján