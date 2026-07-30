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  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket

Kézi gőzölő 7000 SeriesKézi gőzölőkészülék

STH7040/80

1 díj

Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
Érezze jól magát a ruhájában – ebben segít a Philips 7000 Series kézi gőzölője! Az egyedi, állítható fejnek köszönhetően kényelmesen gőzölhet, a hegyes gőzölőlemez révén pedig minden gyűrődést elérhet. Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően nem kell többé az égésnyomok miatt aggódnia.
Összes előny megtekintése

Praktikus, gyors és hatékony gőzölés

Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket

  • 1500 W, akár 28 g/perc gőzkibocsátás

  • Vízszintes és függőleges gőzölés

  • Levehető víztartályok (100 ml & 200 ml)

  • OptimalTEMP technológia

  • Állítható gőzölőfej

Elpusztítja a baktériumok akár 99,9%-át* a frissebb ruhákért

A 7000 Series a gyűrődések eltávolítása mellett felfrissíti a ruhákat (és a puha bútorokat, függönyöket, játékokat), valamint eltávolítja a szagokat azáltal, hogy a baktériumok akár 99,9%-át* elpusztítja.

Állítható fej a kényelmes és könnyű gőzöléshez

Az innovatív, állítható fej segítségével bármilyen szögből kisimíthatja a gyűrődéseket, így függőleges vagy vízszintes irányú gőzölést is használhat, ahogy kedve tartja!

A hegyes vasalóorr segítségével ruhái bármely részét hatékonyan elérheti

A gőzölőlemez hegyes végével pontosan és könnyen simíthatja ki a gyűrődéseket a nehezen elérhető helyeken, például gomboknál, galléroknál és redőknél.

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  • Exkluzív promóciók és további kedvezmények rendszeres hírleveleinkben.
  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Külső intézmény által bevizsgálva Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 és Candida albicans ATCC 10231 baktériumok vonatkozásában, 10 másodperces gőzölési idővel.

  2. A Philips GC362 készülékhez képest, a Philips belső tesztjelentése alapján