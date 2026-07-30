2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
STH7040/80
1500 W, akár 28 g/perc gőzkibocsátás
Vízszintes és függőleges gőzölés
Levehető víztartályok (100 ml & 200 ml)
OptimalTEMP technológia
Állítható gőzölőfej
A 7000 Series a gyűrődések eltávolítása mellett felfrissíti a ruhákat (és a puha bútorokat, függönyöket, játékokat), valamint eltávolítja a szagokat azáltal, hogy a baktériumok akár 99,9%-át* elpusztítja.
Az innovatív, állítható fej segítségével bármilyen szögből kisimíthatja a gyűrődéseket, így függőleges vagy vízszintes irányú gőzölést is használhat, ahogy kedve tartja!
A gőzölőlemez hegyes végével pontosan és könnyen simíthatja ki a gyűrődéseket a nehezen elérhető helyeken, például gomboknál, galléroknál és redőknél.
Díjak
Értékelések
Külső intézmény által bevizsgálva Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 és Candida albicans ATCC 10231 baktériumok vonatkozásában, 10 másodperces gőzölési idővel.
A Philips GC362 készülékhez képest, a Philips belső tesztjelentése alapján