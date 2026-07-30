Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket

Érezze jól magát a ruhájában – ebben segít a Philips 7000 Series kézi gőzölője! Az egyedi, állítható fejnek köszönhetően kényelmesen gőzölhet, a hegyes gőzölőlemez révén pedig minden gyűrődést elérhet. Az OptimalTEMP technológiának köszönhetően nem kell többé az égésnyomok miatt aggódnia.