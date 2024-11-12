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  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
  • Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket

Kézi gőzölő 7000 SeriesKézi gőzölőkészülék

STH7050/30

1
| (1) Vélemény

1 díj

Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket
A Philips 7000 Series kézi gőzölőkészülék segítségével ruhái pillanatok alatt készen állnak, hogy felvegye őket. Az állítható fejjel és a hegyes végű gőzölőlemezzel bármilyen szögből gyorsan és kényelmesen eltávolíthatja a gyűrődéseket, az OptimalTemp technológia pedig garantáltan megakadályozza a megégést.
Összes előny megtekintése

Praktikus, gyors és hatékony gőzölés

Használja ki a ruhatárában rejlő lehetőségeket

  • 1500 W, akár 28 g/perc gőzkibocsátás

  • Vízszintes és függőleges gőzölés

  • Levehető víztartályok (100 ml & 200 ml)

  • OptimalTEMP technológia

  • Állítható gőzölőfej

Állítható fej a kényelmes és könnyű gőzöléshez

Az innovatív, állítható fej segítségével bármilyen szögből kisimíthatja a gyűrődéseket, így függőleges vagy vízszintes irányú gőzölést is használhat, ahogy kedve tartja!

A hegyes vasalóorr segítségével ruhái bármely részét hatékonyan elérheti

A gőzölőlemez hegyes végével pontosan és könnyen simíthatja ki a gyűrődéseket a nehezen elérhető helyeken, például gomboknál, galléroknál és redőknél.

Mindössze 30 másodpercen belül készen áll a gőzkibocsátásra

Amikor csak szüksége van rá, a gőzölő 30 másodperc alatt használatra kész. A jelzőfény jelzi, ha készen áll a kezdésre, így Ön pillanatok alatt befejezheti a feladatot. Ideális választás, ha az utolsó pillanatban dönti el, hogy milyen ruhát vesz fel.

Műszaki adatok

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Értékelések

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1.0

5-ből

1

Vélemény

5
4
3
2

12/11/2024

Slovensko

Slovensko

Katastrofalny produkt - skuste radsej iny model

Na tento produkt ma nahovorila znama, ktora z neho bola nadsena. Kedze sme mali uz starsi 4+rocny naparovac, ktory mal toho hodne za sebou a ktory chodil so mnou casto na pracovne cesty, a chceli sme kupit jeden na doma, tak sme skusili tento. Bohuzial, pristroj je katastrofalny. Naparovanie nie je kontinualne, bol som zvyknuty, ze za minutu som mal svoje kosele ozehlene - s tymto novym strojom to vsak trva 3x tolko. Za 4 roky pouzivania konkurencneho produktu som sa v zivote nepopalil, teraz sa mi naopak nestalo, aby som spravil co len par koseli bez poplenia seba sameho. Ale to je preto, ze pristor tak slabo naparuje, takze kosele musim pridrzat a natahovata (co som predtym vobec nemusel). Co je vrchol, je jeho uboha funkcnost - dno nadrzky na vodu nie je ploche, takze pristroj sa neda odlozit rovno, len polozit spriamene na zem - naozaj skvely napad pokladat 100´C na zem. Je neskaldny, ma zbytocne siroku hlavicu, takze na cestovanie je ajtak nepouzitelny. A nadobku na vodu, tu musite kazdu chvilu doplnat - cca kazde 3 kosele. Neskutocne zle navrhnuty produkt. Bohuzial ho uz nevieme vratit, tak ho budeme predavat, pretoze vzdy ked mam doma stary 4rocny naparovac SteamOne, a tento, tak beriem do ruky ten SteamOne. Povodne som myslel, ze ho posuniem aspon svokre, ale ked vidim co za katastrofalny produkt to je, tak mi to srdce nedovoli, a budeme ho predavat hoc aj za 30euro na bazosi. PS: Nie, nejedna sa o chybny kus - kamaratku som pozval k nam, nech prinesie ukazat svoj - tiez sme si najskor mysleli, ze je chybny kus, chceli sme dat tomu sancu. Bohuzial, aj je naparoval rovnako slabo v porovnani s nasim predchadzajucim. Chapem, ze kamaratke to "zmenilo svet", ale to len preto, ze ziadny iny podobny produkt nepoznala - a ked videla, ako naparuje o polovicku lacnejsi a stary naparovac, velmi sa hanbila ze nam tento odporucala. Tymto modelom velku chybu, ak chcete Philips, skuste iny model, mozno budete mat viac stastia.

Előnyök

Otocna hlavica

Hátrányok

Slabo naparuje, velka hlavica, neskaldny, nadoba je mala, neda sa polozit vzpriamene, nie je prenosny, kabel je kratky

Ez az értékelés a következőhöz készült: Séria 7000 STH7050/30 Ručný naparovač

Ez az értékelés a következőhöz készült: Séria 7000 STH7050/30 Ručný naparovač

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  • -15% az első vásárlásra
  • Szakértői cikkek az egészséges életmódról.
  • Tippek és tanácsok, hogy a legtöbbet hozza ki új termékéből.
Jogi nyilatkozatok

  1. Külső intézmény által bevizsgálva Escherichia coli 8099, Staphylococcus aureus ATCC 6538 és Candida albicans ATCC 10231 baktériumok vonatkozásában, 10 másodperces gőzölési idővel.

  2. A Philips GC362 készülékhez képest, a Philips belső tesztjelentése alapján