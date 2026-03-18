Minden, amire szüksége van a 2000 és 3000 Series HomeRun robotporszívók karbantartásához. Az eredeti cserekészlet 2 EPA11 szűrőt, 1 főkefét és 1 oldalkefét tartalmaz. Az XU2000, XU2100, XU3000, XU3100, XU3110 típusokhoz használható.