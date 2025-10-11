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7000 Series Nedves szűrő cserekészlet
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XV1770/10
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A nedves szűrő cserekészlet kompatibilis a Philips AquaTrio vezeték nélküli 7000 Series takarítókészülékekkel. A készlet 2 szett teljes nedves szűrőt tartalmaz. Hat havonta javasolt a csere.
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