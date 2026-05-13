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7000 Series AquaTrio Száraz szűrő cserekészlet

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7000 SeriesAquaTrio Száraz szűrő cserekészlet

XV1771/10

7000 Series AquaTrio Száraz szűrő cserekészlet

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Útmutatók és dokumentumok

A száraz szűrő cserekészlet kompatibilis a Philips AquaTrio 7000 Series vezeték nélküli takarítókészülékekkel. A készlet 2 szett teljes száraz szűrőt tartalmaz. Hat havonta javasolt a csere.

  • PDF fájl
  • 13 May 2026

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