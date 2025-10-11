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7000 Series Cserekefekészlet

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7000 SeriesCserekefekészlet

XV1773/10

7000 Series Cserekefekészlet

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Útmutatók és dokumentumok

A cserekefekészlet kompatibilis a Philips AquaTrio 7000 Series vezeték nélküli takarítókészülékekkel. A készlet 1 ultra puha, mikroszálas, erős kefét tartalmaz. 6 havonta javasolt a csere.

  • PDF fájl
  • 11 October 2025

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