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Kiegészítő AquaTrio 9000 készülékhez Csereszűrő

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Kiegészítő AquaTrio 9000 készülékhezCsereszűrő

XV1791/01

Kiegészítő AquaTrio 9000 készülékhez Csereszűrő

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Útmutatók és dokumentumok

A csereszűrő készlet kompatibilis a Philips AquaTrio 9000 vezeték nélküli takarítókészülékkel. A készlet tartalmazza a teljes szűrőtokot, beleértve a felső burkolatot, az alsó burkolatot és a mosható habszűrőt. 6 havonta javasolt a csere.

  • PDF fájl
  • 28 May 2026

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