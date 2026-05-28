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Kiegészítő AquaTrio 9000 készülékhez Cserekefék
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XV1793/01
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A cserekefe készlet kompatibilis a Philips AquaTrio 9000 vezeték nélküli takarítókészülékkel. A készlet 2 ultra puha, mikroszálas, erős kefét tartalmaz. 6 havonta javasolt a csere.
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