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Kiegészítő AquaTrio 9000 készülékhez Cserekefék

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Kiegészítő AquaTrio 9000 készülékhezCserekefék

XV1793/01

Kiegészítő AquaTrio 9000 készülékhez Cserekefék

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Útmutatók és dokumentumok

A cserekefe készlet kompatibilis a Philips AquaTrio 9000 vezeték nélküli takarítókészülékkel. A készlet 2 ultra puha, mikroszálas, erős kefét tartalmaz. 6 havonta javasolt a csere.

  • PDF fájl
  • 28 May 2026

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