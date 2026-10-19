A SENSEO® Switch lehetővé teszi a kávépárnák és a filteres kávé közötti váltást.



A kávépárnákkal történő kávéfőzés hangjai

Kávépárnák használata esetén folyamatos zümmögő hang hallható. Ez a zümmögő hang a vízszivattyútól származik, amint vizet présel keresztül a kávépárnán.



A filteres kávé főzésének hangjai

A filteres kávé úgy készül, hogy a készülék a filtertartón keresztül lassan pumpálja a vizet. Kávéfőzés közben a készülék zümmögő hangot ad, ami a lefőzött kávék számától függően körülbelül 5–10 percig tart. Ez normális viselkedés, és nincs oka aggodalomra.

Az alábbi videó azt mutatja be, hogy milyen hangra számíthat a SENSEO® Switch kávéfőzőtől filteres kávé készítése közben.

Ha ezen lépések egyike sem oldotta meg a problémát, további segítségért forduljon hozzánk.

