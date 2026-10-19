2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: CSA210/11, CSA230/51, CSA230/61. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
Milyen gyakran kell vízkőmentesíteni a SENSEO® készüléket?
Hol találhatok alkatrészeket és tartozékokat a SENSEO® készülékemhez?
A SENSEO® készülék mely részei tisztíthatók mosogatógépben?
Milyen vízkőmentesítő szert használjak a SENSEO® készülékhez?
Hogyan kell vízkőmentesíteni a SENSEO® Original Plus készüléket?
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