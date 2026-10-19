TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Terméktámogatás kezdőlapja

Philips támogatás

Nem jön víz a Philips AquaTrio porszívómból

Ha nem folyik víz a Philips AquaTrio porszívóból, ennek több oka is lehet. A cikkben található információk az AquaTrio típusokra vonatkoznak (lásd az alábbi képet):

  1. AquaTrio 7000 Series
  2. AquaTrio 9000-es széria
  3. AquaTrio

aquatrio típusok

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XW7110/01, XW9383/01, FC7070/01.

Gyakran ismétlődő kérdések

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben

Nem találja, amit keres?

Fedezze fel a Philips összes terméktámogatási lehetőségét

Terméktámogatás kezdőlapja