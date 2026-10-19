Nem jön víz a Philips AquaTrio porszívómból

Ha nem folyik víz a Philips AquaTrio porszívóból, ennek több oka is lehet. A cikkben található információk az AquaTrio típusokra vonatkoznak (lásd az alábbi képet):
AquaTrio 7000 Series
AquaTrio 9000-es széria
AquaTrio
Ha nem folyik ki víz a Philips AquaTrio 7000 Series porszívóból, ennek több oka is lehet:
Üres a tisztavíztartály Töltse fel a tisztavíztartályt.
A nedvesítő csíkok eltömődtek Vegye ki a két kefét, töltsön vizet a tisztavíztartályba, és kapcsolja be a készüléket. Végezzen kis előre- és hátramozgásokat ugyanazon a helyen körülbelül 15 másodpercig. Négy vízcsíkot kell látnia a padlón. Ha nem ez a helyzet, vagy ha egy vagy több vízcsík csak néhány cseppből áll, a nedvesítő csíkok részben vagy teljesen eltömődtek, és elöblítheti őket a csap alatt. Ha ez nem segít, próbálja meg óvatosan kinyitni a nyílásokat egy tűvel.
Ha a fenti lépések nem oldják meg a problémát, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot.
Ha nem folyik ki víz a Philips AquaTrio 9000 Series porszívóból, ennek több oka is lehet:
Üres a tisztavíztartály Töltse fel a tisztavíztartályt.
A nedvesítő csíkok eltömődtek Vegye ki a két kefét, töltsön vizet a tisztavíztartályba, és kapcsolja be a készüléket. Végezzen kis előre- és hátramozgásokat ugyanazon a helyen körülbelül 15 másodpercig. Négy vízcsíkot kell látnia a padlón. Ha nem ez a helyzet, vagy ha egy vagy több vízcsík csak néhány cseppből áll, a nedvesítő csíkok részben vagy teljesen eltömődtek, és elöblítheti őket a csap alatt. Ha ez nem segít, próbálja meg óvatosan kinyitni a lyukakat egy tűvel.
Ha a fenti megoldások nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk.
Ha a Philips AquaTrio porszívóból nem folyik ki víz, ennek több oka lehet:
A tisztavíztartály üres, vagy a piszkosvíztartály tele van Ha a Philips AquaTrio porszívó víztartálya üres, vagy a piszkosvíztartály tele van, előfordulhat, hogy nem jön víz a készülékből. Ebben az esetben töltse fel a tisztavíztartályt vízzel, és ellenőrizze, hogy a piszkosvíztartály üres-e.
A szívófej fedele nincs megfelelően lezárva Ha a fedél nyitva van, akkor előfordulhat, hogy nem jön ki víz a készülékből. Ellenőrizze, hogy a szívófej fedele megfelelően le van-e zárva (lásd az ábrát).
Az aktív védelmi rendszer aktiválódott A Philips AquaTrio porszívója aktív védelmi rendszerét azért hozták létre, hogy felismerje, ha szennyeződéstől vagy folyadéktól eltérő idegen tárgyat vesz fel a padlóról. Ha az aktív védelmi rendszer aktiválva van, a kefék nem forognak, és nem kerül víz a padlóra.
Az aktív védelmi rendszer visszaállítása (lásd a videót): 1. Kapcsolja ki a Philips AquaTrio porszívót, és húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból 2. Nyissa fel a szívófej fedelét, vegye le a szívófejkefék burkolatát, és vegye ki a tárgyat 3. Ha az aktív védelmi rendszer azért aktiválódott, mert a szívófejkefék túl nedvesek, távolítsa el őket, majd a mosdókagyló felett csavarja ki őket 4. Helyezze vissza a száraz szívófejkeféket a Philips AquaTrio porszívóba 5. Helyezze vissza a szívófejkefék burkolatát, és zárja le a szívófej fedelét. Nyomja meg a szívófej fedelét, hogy rögzítse (kattanást fog hallani).
A Philips AquaTrio porszívóban lévő tömlő még nincs feltöltve vízzel Ez akkor fordulhat elő, ha első alkalommal használja a Philips AquaTrio porszívóját. A készülék bekapcsolásakor a teli tartály/üres tartály jelzőfény villog, és a készülék újra kikapcsol. Ebben az esetben próbálja meg újra és újra bekapcsolni a Philips AquaTrio porszívót, amíg a teli tartály/üres tartály jelzőfény ki nem alszik, és a készülék be nem kapcsol. Ha a jelzőfény nem világít, és a készülék körülbelül 30 másodpercig működik, víz kerül a padlóra.
Ha a fenti megoldások nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:XW7110/01, XW9383/01, FC7070/01.