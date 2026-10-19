Nem jön víz a Philips AquaTrio porszívómból

Ha a Philips AquaTrio porszívóból nem folyik ki víz, ennek több oka lehet:



A tisztavíztartály üres, vagy a piszkosvíztartály tele van

Ha a Philips AquaTrio porszívó víztartálya üres, vagy a piszkosvíztartály tele van, előfordulhat, hogy nem jön víz a készülékből. Ebben az esetben töltse fel a tisztavíztartályt vízzel, és ellenőrizze, hogy a piszkosvíztartály üres-e.



A szívófej fedele nincs megfelelően lezárva

Ha a fedél nyitva van, akkor előfordulhat, hogy nem jön ki víz a készülékből. Ellenőrizze, hogy a szívófej fedele megfelelően le van-e zárva (lásd az ábrát).



Az aktív védelmi rendszer aktiválódott

A Philips AquaTrio porszívója aktív védelmi rendszerét azért hozták létre, hogy felismerje, ha szennyeződéstől vagy folyadéktól eltérő idegen tárgyat vesz fel a padlóról. Ha az aktív védelmi rendszer aktiválva van, a kefék nem forognak, és nem kerül víz a padlóra.



Az aktív védelmi rendszer visszaállítása (lásd a videót):

1. Kapcsolja ki a Philips AquaTrio porszívót, és húzza ki a csatlakozódugót a fali aljzatból

2. Nyissa fel a szívófej fedelét, vegye le a szívófejkefék burkolatát, és vegye ki a tárgyat

3. Ha az aktív védelmi rendszer azért aktiválódott, mert a szívófejkefék túl nedvesek, távolítsa el őket, majd a mosdókagyló felett csavarja ki őket

4. Helyezze vissza a száraz szívófejkeféket a Philips AquaTrio porszívóba

5. Helyezze vissza a szívófejkefék burkolatát, és zárja le a szívófej fedelét. Nyomja meg a szívófej fedelét, hogy rögzítse (kattanást fog hallani).



A Philips AquaTrio porszívóban lévő tömlő még nincs feltöltve vízzel

Ez akkor fordulhat elő, ha első alkalommal használja a Philips AquaTrio porszívóját. A készülék bekapcsolásakor a teli tartály/üres tartály jelzőfény villog, és a készülék újra kikapcsol. Ebben az esetben próbálja meg újra és újra bekapcsolni a Philips AquaTrio porszívót, amíg a teli tartály/üres tartály jelzőfény ki nem alszik, és a készülék be nem kapcsol. Ha a jelzőfény nem világít, és a készülék körülbelül 30 másodpercig működik, víz kerül a padlóra.



Ha a fenti megoldások nem oldották meg a problémát, lépjen kapcsolatba velünk.

