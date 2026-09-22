A Philips AquaTrio porszívó víznyomokat hagy a padlón

Az AquaTrio porszívózás és felmosás összeállítással éles kanyarokat tett, vagy oldalirányba mozgatta a készüléket (jobbra-balra húzva a padlón)

Annak érdekében, hogy ne legyen víznyom a padlón, próbáljon kevésbé éles kanyarokat tenni az AquaTrio 9000 Series készülékkel, és kerülje a készülék oldalirányú mozgatását. Ha még mindig víznyomok láthatók a padlón, és el szeretné távolítani őket, a takarítási üzemmód gomb megnyomásával aktiválhatja a vízfelszívó üzemmódot* (lásd az alábbi képet).



Az AquaTrio porszívózás és felmosás összeállítást küszöbön, szőnyegen vagy lépcsőn húzta át, miközben az be volt kapcsolva.

Javasoljuk, hogy aktiválja a vízfelszívó üzemmódot*, amikor a készüléket küszöbön, szőnyegen vagy lépcsőn viszi át. Ez megakadályozza, hogy piszkos víz csöpögjön az AquaSpin szívófejből.



Az AquaTrio porszívózás és felmosás összeállítást közvetlenül a kikapcsolás után felemelte a padlóról.

Kikapcsolás után a készülék kis víztócsát hagyhat a padlón. A tócsa méretét úgy csökkentheti, hogy az AquaTrio 9000 Series kikapcsolása előtt bekapcsolja a vízfelszívó üzemmódot*. Mozgassa a készüléket néhányszor előre és hátra, ha a vízfelszívó üzemmód aktiválva van. Ha szükséges, az utolsó cseppeket eltávolíthatja egy ruhával.



Megjegyzés:

Vízfelszívó üzemmód*: a régebbi típusok normál nedves üzemmóddal és intenzív nedves üzemmóddal rendelkeznek, de vízfelszívó üzemmóddal nem.

A vízfelszívó üzemmód használatakor nem távozik több víz a készülékből, a szívóteljesítmény pedig nő. 45 másodperc elteltével, ha nem végez semmilyen műveletet, a készülék automatikusan visszaáll normál nedves üzemmódba.

Az AquaTrio 9000 Series készülék kerekei elakadtak

. Rendszeresen ellenőrizheti a kerekek állapotát, és eltávolíthatja a kerekeket akadályozó szennyeződéseket.Ezek a lépések nem oldották meg a problémát? Kérjük, forduljon hozzánk további segítségért.