2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ha a Philips AquaTrio porszívó víznyomokat hagy a padlón, ennek számos oka lehet. Nézze meg a képet, hogy megtudja, melyik típussal rendelkezik, és tekintse meg az alábbi információkat.
Az AquaTrio vezeték nélküli nedves és száraz takarítókészülékkel éles kanyarokat tett, vagy oldalirányba mozgatta a készüléket (jobbra-balra húzva a padlón).
Annak érdekében, hogy ne legyen víznyom a padlón, próbáljon kevésbé éles kanyarokat tenni a készülékkel, és kerülje a készülék oldalirányú mozgatását. Ha még mindig víznyomok láthatók a padlón, és el szeretné távolítani őket, a „+plus” és „-minus” gombokkal (lásd az alábbi képet) aktiválhatja a vízfelszívó üzemmódot.
Az AquaTrio készüléket küszöbön, szőnyegen vagy lépcsőn húzta át, miközben az be volt kapcsolva.
Javasoljuk, hogy aktiválja a vízfelszívó üzemmódot, amikor a készüléket küszöbön, szőnyegen vagy lépcsőn viszi át. Ez megakadályozza, hogy piszkos víz csöpögjön az AquaSpin szívófejből.
Az AquaTrio készüléket közvetlenül a kikapcsolás után felemelte a padlóról.
Kikapcsolás után a készülék kis víztócsát hagyhat a padlón. A tócsa méretét úgy csökkentheti, hogy az AquaTrio 7000 Series kikapcsolása előtt bekapcsolja a vízfelszívó üzemmódot. Mozgassa a készüléket néhányszor előre és hátra, ha a vízfelszívó üzemmód aktiválva van. Ha szükséges, az utolsó cseppeket eltávolíthatja egy ruhával.
Megjegyzés: A vízfelszívó üzemmód használatakor nem távozik több víz a készülékből, a szívóteljesítmény pedig nő. 45 másodperc elteltével, ha nem végez semmilyen műveletet, a készülék automatikusan visszaáll normál nedves üzemmódba.
Az AquaTrio 7000 Series készülék kerekei elakadtak.
Rendszeresen ellenőrizheti a kerekek állapotát, és eltávolíthatja a kerekeket akadályozó szennyeződéseket.
Tekintse meg az alábbi videót lépésenkénti utasításokért.
Ezek a lépések nem oldották meg a problémát? Kérjük, forduljon hozzánk további segítségért.
Az AquaTrio porszívózás és felmosás összeállítással éles kanyarokat tett, vagy oldalirányba mozgatta a készüléket (jobbra-balra húzva a padlón)
Annak érdekében, hogy ne legyen víznyom a padlón, próbáljon kevésbé éles kanyarokat tenni az AquaTrio 9000 Series készülékkel, és kerülje a készülék oldalirányú mozgatását. Ha még mindig víznyomok láthatók a padlón, és el szeretné távolítani őket, a takarítási üzemmód gomb megnyomásával aktiválhatja a vízfelszívó üzemmódot* (lásd az alábbi képet).
Az AquaTrio porszívózás és felmosás összeállítást küszöbön, szőnyegen vagy lépcsőn húzta át, miközben az be volt kapcsolva.
Javasoljuk, hogy aktiválja a vízfelszívó üzemmódot*, amikor a készüléket küszöbön, szőnyegen vagy lépcsőn viszi át. Ez megakadályozza, hogy piszkos víz csöpögjön az AquaSpin szívófejből.
Az AquaTrio porszívózás és felmosás összeállítást közvetlenül a kikapcsolás után felemelte a padlóról.
Kikapcsolás után a készülék kis víztócsát hagyhat a padlón. A tócsa méretét úgy csökkentheti, hogy az AquaTrio 9000 Series kikapcsolása előtt bekapcsolja a vízfelszívó üzemmódot*. Mozgassa a készüléket néhányszor előre és hátra, ha a vízfelszívó üzemmód aktiválva van. Ha szükséges, az utolsó cseppeket eltávolíthatja egy ruhával.
Megjegyzés:
A porszívót oldalirányba mozgatták
Annak érdekében, hogy ne legyen víznyom a padlón, csak előre és hátra mozgassa az AquaTrio Pro készüléket.
Ne mozgassa a készüléket oldalirányba (lásd az a képet).
Bekapcsolt állapotban átvitték a porszívót egy küszöbön
. Figyeljen arra, hogy a Philips AquaTrio Pro készülék felmosóhengerei érintkezzenek a padlóval. Mielőtt a készüléket küszöbön húzza át, kapcsolja ki, hogy ne hagyjon víznyomokat a padlón, és ne csöpögjön ki víz a felmosófejből.
A porszívót közvetlenül a kikapcsolás után felemelték a padlóról
Kikapcsolás után néhányszor mozgassa előre-hátra a készüléket, hogy a két felmosófej között lévő folyadék távozhasson. Ha a készüléket kikapcsolja, majd azonnal felemeli, a kefék közt maradt víz nyomokat hagyhat a padlón (lásd a b képet).
Az AquaTrio Pro porszívó kerekei elakadtak
. Rendszeresen ellenőrizheti a kerekek állapotát, és eltávolíthatja a kerekeket akadályozó szennyeződéseket.
Ezek a lépések nem oldották meg a problémát? Kérjük, forduljon hozzánk további segítségért.
A porszívót oldalirányba mozgatták
Annak érdekében, hogy ne legyen víznyom a padlón, csak előre és hátra mozgassa az AquaTrio készüléket.
Ne mozgassa a készüléket oldalirányba (lásd az a képet).
Bekapcsolt állapotban átvitték a porszívót egy küszöbön
. Figyeljen arra, hogy a Philips AquaTrio készülék felmosóhengerei érintkezzenek a padlóval. Mielőtt a készüléket küszöbön húzza át, kapcsolja ki, hogy ne hagyjon víznyomokat a padlón, és ne csöpögjön ki víz a felmosófejből.
A porszívót kikapcsolt állapotban úgy mozgatták, hogy a szívófeje a padlóhoz ért
Ha el szeretné kerülni a víznyomokat a padlón, a készüléket a fogantyúnál fogva hordozza, vagy megdöntve a kerekein mozgassa (lásd a b képet).
A porszívót kikapcsolás után azonnal felemelték a padlóról
Kikapcsolás után néhányszor mozgassa előre-hátra a készüléket, hogy a két felmosófej között lévő folyadék távozhasson. Ha a készüléket kikapcsolja, majd azonnal felemeli, a kefék közt maradt víz nyomokat hagyhat a padlón (lásd a c képet).
Az AquaTrio porszívó kerekei elakadtak
. Rendszeresen ellenőrizheti a kerekek állapotát, és eltávolíthatja a kerekeket akadályozó szennyeződéseket.
Ezek a lépések nem oldották meg a problémát? Kérjük, forduljon hozzánk további segítségért.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XW7110/01 , XW9383/01 , FC7080/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
Minden padlón és szőnyegen használható a Philips AquaTrio porszívó?
Kicserélhetem a Philips AquaTrio vezeték nélküli porszívó akkumulátorát?
Mikor kell kicserélni az AquaTrio porszívóm keféit és szűrőit?
A Philips AquaTrio porszívóm víztartályai mosogatógépben tisztíthatók?
Hogyan kell összeszerelni a Philips AquaTrio porszívót?
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