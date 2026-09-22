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A Philips AquaTrio porszívó víznyomokat hagy a padlón

Ha a Philips AquaTrio porszívó víznyomokat hagy a padlón, ennek számos oka lehet. Nézze meg a képet, hogy megtudja, melyik típussal rendelkezik, és tekintse meg az alábbi információkat.

A Philips AquaTrio porszívó víznyomokat hagy a padlón

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XW7110/01 , XW9383/01 , FC7080/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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