A Philips AquaTrio porszívó szívóereje alacsony

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
A Philips AquaTrio típusától függően tekintse meg az alábbiakban, hogy milyen karbantartásra van szükség a hosszan tartó teljesítmény és a megfelelő szívóteljesítmény biztosításához:
Ha a Philips AquaTrio vezeték nélküli 7000 Series nedves és száraz takarítókészülék szívóteljesítménye nem felel meg a várakozásoknak, annak több oka is lehet.
A porszívózás és felmosás összeállítás egyes részei eltömődtek.
Az eltömődések néha abból vehetők észre, hogy a szokásosnál több víz van a padlón, vagy a nagyobb szennyeződéseket a készülék már nem szívja fel, és azok visszaesnek a padlóra.
1. A készülékház szennyezett vagy eltömődött.
Először kapcsolja ki a készüléket, és vegye ki a piszkosvíztartályt, majd ellenőrizze, hogy nem tömődött-e el az itt található valamelyik alkatrész. Ezután szüntesse meg az eltömődést úgy, hogy fel-le mozgatja a tisztítókefét a fő készülékház szívócsatornájában (lásd az A képet).
2. Eltömődés van az AquaSpin szívófejben.
Vegye ki a keféket a szívófejből, és mozgassa a tisztítókefét fel-le az AquaSpin szívófej szívócsatornájába (lásd a B képet).
3. Az AquaSpin szívófej mikroszálas keféit szőr vagy szennyeződés tömíti el.
Kapcsolja ki a készüléket, és az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva távolítsa el a mikroszálas keféket. A tisztítókefe fogantyújával kioldhatja a mikroszálas keféket. Távolítsa el a szőrszálakat vagy szennyeződéseket az ujjaival, vagy mozgassa egy olló egyik pengéjét a forgókefén lévő hornyon keresztül, hogy levágja a forgókefe körül összegabalyodott szőrszálakat és szálakat (lásd a C képet).
4. Az AquaSpin szívófej nedvesítő csíkjai eltömődtek.
Az AquaSpin szívófej nedvesítő csíkjainak eltömődését megszüntetheti, ha követi az alábbi lépéseket (lásd a D képet):
Ha a Philips AquaTrio 9000-es sorozatú porszívójának szívóteljesítménye nem felel meg a várakozásoknak, annak több oka is lehet:
Csak porszívózás összeállítás
A szűrő piszkos
Ha a Philips AquaTrio 9000-es sorozatú készülék szűrője piszkos, az befolyásolhatja a készülék teljesítményét. Ha rendszeresen használja a készüléket, havonta legalább egyszer tisztítsa meg a szűrőt.
Ha a szűrőt ki kell tisztítani, a kijelzőn megjelenik a szűrő tisztítása ikon (lásd az a képet).
Az optimális teljesítmény érdekében kövesse az alábbi lépéseket a szűrő tisztításához:
1. Vegye ki a szűrőtokot a portartályból (lásd a b1 képet).
2. Nyomja meg a kioldógombot a szűrőtok kinyitásához, és vegye ki a habszűrőt (lásd a b2 képet).
3. Rázza meg a habszűrőt egy szemeteskosár fölött, hogy eltávolítsa a tetején lévő szennyeződésréteget. Ezután öblítse le a habszűrőt csap alatt, majd nyomkodja össze a víz eltávolításához (lásd a b3 képet).
Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a szűrőtok nem lesz nedves a tisztítás során.
4. A por eltávolításához rázza meg a szűrőtokot és a fedelet egy szemeteskosár felett, majd nedves ruhával tisztítsa meg a szűrőtokot (lásd a b4 képet).
Megjegyzés: Ne tisztítsa a szűrőtok fehér anyagát porszívóval, kefével, vízzel vagy tisztítószerrel. Ez károsítja az anyagot.
5. Hagyja megszáradni a habszűrőt, és győződjön meg róla, hogy teljesen száraz, mielőtt visszahelyezi a szűrőtokba. Zárja le a szűrőtokot, és helyezze vissza a habszűrőt a portartályba, majd csatlakoztassa újra a 3 az 1-ben kézi készüléket a portartályhoz (lásd a b5 képet).
Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a szűrőtok fedelének fehér anyaga felfelé nézzen, és ne csatlakoztassa újra a 3 az 1-ben kézi készüléket a portartályhoz úgy, hogy a szűrőtok nincs a helyén a habszűrővel együtt.
A portartály megtelt
Ha a portartály megtelt, a Philips AquaTrio 9000-es sorozatú porszívó teljesítménye csökkenhet. Rendszeresen ürítse ki a portartályt, és ügyeljen arra, hogy a szennyeződés soha ne haladja meg a „Max” jelzést. Ez megakadályozza a szűrő gyors eltömődését (lásd a c1 képet).
Az optimális teljesítmény érdekében kövesse az alábbi lépéseket:
1. Nyomja meg a gombot a portartály 3 az 1-ben kézi készülék kioldásához (lásd a c2 képet).
2. Húzza le a szűrőtokot a portartályról (lásd a c3 képet).
3. Ürítse ki a portartályt egy szemeteskosárba (lásd a c4 képet).
4. Helyezze vissza a szűrőtokot a portartályra (lásd a c5 képet).
5. Csatlakoztassa újra a 3 az 1-ben kézi készüléket a portartályhoz. Először a hátsó részt csatlakoztassa, majd csatlakoztassa az elülső részt úgy, hogy egy kattanással a helyére rögzüljön (lásd a c6 képet).
A portartály szennyezett
Ha a portartály szennyezett, a Philips AquaTrio 9000-es sorozatú porszívó teljesítménye csökkenhet. Az optimális teljesítmény érdekében minden kiürítéskor tisztítsa meg a portartályt és a cyclone kamrát, és kövesse az alábbi lépéseket, vagy tekintse meg a videót:
1. Távolítsa el a szűrőtokot a habszűrővel együtt (lásd a d1 képet).
2. Ürítse ki a portartályt egy szemeteskosárba (lásd a d2 képet).
3. Öblítse ki a portartály belsejét és a cyclone kamrát a csap alatt (lásd a d3 képet).
Megjegyzés: Ne tisztítsa mosogatógépben a portartályt, és győződjön meg róla, hogy az elektronikus csatlakozók teljesen szárazak, mielőtt újra használná a készüléket
4. Hagyja teljesen megszáradni a portartályt és a cyclone kamrát (lásd a d4 képet).
5. Helyezze vissza a szűrőtokot a habszűrővel együtt, amikor a portartály teljesen száraz (lásd a d5 képet).
6. Csatlakoztassa vissza a 3 az 1-ben kézi készüléket a portartályhoz (lásd a d6 képet).
Megjegyzés: Ne csatlakoztassa újra a 3 az 1-ben kézi készüléket a portartályhoz úgy, hogy a szűrőtartó nincs a szivacsszűrővel együtt a helyén.
A szűrőtok nem megfelelően van csatlakoztatva a portartályhoz
A szívóerő csökkenéséhez vezethet, ha a portartály részei nem megfelelően vannak csatlakoztatva a 3 az 1-ben kézi készülékhez. Ellenőrizze, hogy a szűrőtokot megfelelően illesztette-e a portartályhoz.
A portartály nem megfelelően van csatlakoztatva a készülékhez
A szívóerő csökkenéséhez vezethet, ha a portartály részei nem megfelelően vannak csatlakoztatva a 3 az 1-ben kézi készülékhez. Kérjük, győződjön meg róla, hogy csatlakoztatta a portartályt a készülékhez.
A Csak porszívózás összeállítás egyes részei eltömődtek
A Philips 9000-es sorozatú porszívó tömlője, csöve, szívófeje vagy cyclone kamrája eltömődhet. Ez befolyásolhatja a szívóerőt. Előfordulhat, hogy a készülék nem képes az elvárt módon felszedni a szennyeződéseket, mivel a levegő nem tud olyan könnyen átáramlani, mint kellene.
Az optimális teljesítmény érdekében ellenőrizze a következő alkatrészeket:
– Cyclone kamra: A cyclone kamra a portartályban van. Távolítson el minden szennyeződést és szőrszálat, amely a cyclone kamrához tapad, vagy amely a cyclone kamra köré ragadt.
– Szívófej: A forgókefe eltömődhet szőrszállal vagy szennyeződéssel: Kapcsolja ki a készüléket, és egyik kezével csúsztassa le a forgókefét, és távolítsa el a szőrszálakat vagy szálakat a keféből.
Tipp: Emellett mozgathatja egy olló egyik pengéjét a forgókefén lévő hornyon keresztül, hogy levágja a forgókefe körül összegabalyodott szőrszálakat és szálakat.
– A szívófejben lévő forgókefe mögötti szívócsatorna eltömődött: kérjük, távolítsa el a forgókefét, majd ellenőrizze, hogy van-e akadály a szívócsatornában, és távolítsa el őket.
Ha a fenti megoldások nem szüntetik meg a problémát, kérjük, forduljon hozzánk a további segítségnyújtás érdekében.
A porszívózás és felmosás összeállítás egyes részei eltömődtek
Az AquaTrio 9000 Series porszívó és felmosó flexibilis tömlője vagy vízcsatornája használat közben eltömődhet. Az AquaSpin szívófej mikroszálas keféi is eltömődhetnek az belegabalyodott szőrtől. Előfordulhat, hogy a készülék nem képes a várt módon megtisztítani a padlót.
Az optimális teljesítmény érdekében ellenőrizze a következő alkatrészeket:
1. A nedves modul és/vagy az AquaSpin szívófej vízcsatornája szennyezett vagy eltömődött. Az AquaSpin szívófej leválasztásával ellenőrizze, hogy nem tömődtek-e el ezek az alkatrészek. Távolítsa el és tisztítsa meg az alkatrészeket, hogy a tisztítókefével meg tudjon szabadulni az eltömődéstől. Ehhez csúsztassa ki a tisztítókefét mindkét nyílásból a szívócsatornán keresztül (lásd az e képet).
2. AquaSpin szívófej: A mikroszálas keféket szőr vagy szennyeződés tömíti el. Kapcsolja ki a készüléket, és az óramutató járásával ellentétes irányba forgatva távolítsa el a mikroszálas keféket. A tisztítókefe fogantyújával kioldhatja a mikroszálas keféket. Távolítsa el a szőrszálakat vagy szennyeződéseket az ujjaival, vagy mozgassa egy olló egyik pengéjét a forgókefén lévő hornyon keresztül, hogy levágja a forgókefe körül összegabalyodott szőrszálakat és szálakat.
3. Piszkosvíztartály: A piszkosvíztartály hálója nem volt elég száraz az újbóli használat előtt. Az újbóli használat előtt tisztítsa meg és szárítsa meg a piszkosvíztartályt.
Előfordulhat az is, hogy a piszkosvíztartály nem megfelelően van behelyezve. Helyezze a piszkosvíztartályt megfelelően a készülékbe, amíg kattanó hangot nem hall.
Ha a fenti megoldások nem segítettek megoldani a problémát, kérjük, forduljon hozzánk további segítségért.
Ha a Philips AquaTrio Pro teljesítménye csökkent, ennek számos oka lehet. Az alábbiakban megtudhatja, hogyan oldhatja meg ezt egyszerűen és egyedül.
A készülék nem lett átöblítve
Azt javasoljuk, hogy minden használat után öblítse át a Philips AquaTrio Pro készüléket, hogy megakadályozza a szennyeződések lerakódását és a baktériumok elszaporodását a készülék belsejében. Ha nem öblíti át a készüléket minden használat után, az kellemetlen szaghoz vezethet (lásd az a képet).
A felmosófej belseje túl piszkos
A felmosófej belsejét és fedelét nedves ruhával tisztíthatja meg (lásd a b képet).
A felmosóhengerek túl piszkosak
A felmosóhengereket az AquaTrio Pro használata után át kell mosni. Ha az öblítés után a kefék még mindig piszkosak, távolítsa el őket a szívófejből, és tisztítsa meg őket meleg vagy hideg folyó vízzel. A felmosóhengerek tisztításához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Emelje ki a felmosóhengereket a felmosófejből a limezöld fogantyúknál fogva.
2. Tisztítsa meg a felmosóhengereket folyó víz alatt. Ha szeretné, használhat folyékony háztartási tisztítószert vagy mosogatószert.
3. A szárításhoz helyezze a felmosóhengereket a tiszta felmosóhenger-burkolatra.
4. Helyezze vissza a keféket. Ügyeljen arra, hogy a felmosóhengerek szárazak legyenek, amikor a készülékbe helyezi őket. Ha nem szárazak, előfordulhat, hogy a készülék bekapcsolásakor az aktív védelmi rendszer aktiválódik, mert a kefék túl nagy ellenállást tapasztalnak a túl nagy nedvességtartalmuk miatt.
Megjegyzés: A felmosóhengerek nem mosógépállóak.
Ha a fenti megoldások nem szüntetik meg a problémát, kérjük, forduljon hozzánk a további segítségnyújtás érdekében.
Ha a Philips AquaTrio porszívó teljesítménye csökkent, folytassa a megoldási lehetőségek olvasását.
Az aktív védelmi rendszer aktiválódik
Ez akkor fog megtörténni, ha:
• A készülék a szennyeződésen vagy folyadékon kívül más tárgyat vett fel.
• A felmosóhengerek túl nedvesek.
• A hengerek túl nagy ellenállásba ütköztek (szőnyegen való áthaladáskor).
Megoldás abban az esetben, ha az aktív védelmi rendszer aktiválódott:
1. A készülék kikapcsolásához engedje fel a bekapcsológombot. Állítsa a készüléket függőleges helyzetbe (kattanást fog hallani), majd húzza ki a hálózati kábelt a fali aljzatból. Ha a felszívott tárgy egy másik készülék kábele, akkor ennek a készüléknek a hálózati kábelét is húzza ki a fali aljzatból.
2. Nyissa fel a felmosófej fedelét, vegye le a felmosóhengerek burkolatát, és vegye ki a tárgyat. Ha nem találja a tárgyat, távolítsa el a felmosóhengereket.
3. Ha az aktív védelmi rendszer azért aktiválódott, mert a felmosóhengerek túl nedvesek, távolítsa el őket, majd a mosdókagyló felett csavarja ki őket. Helyezze vissza a száraz felmosóhengereket a készülékbe.
4. Helyezze fel a felmosóhengerek burkolatát, és zárja le a felmosófej fedelét. Nyomja le a felmosófej fedelét, és rögzítse (kattanást fog hallani). Megjegyzés: Ellenőrizze, hogy megfelelően zárta-e le a felmosófej fedelét, ellenkező esetben a készülék nem áll vissza alaphelyzetbe.
A felmosófej fedele nincs megfelelően lezárva
Ellenőrizze, hogy a Philips AquaTrio felmosóhengerei és azok burkolata megfelelően össze van-e szerelve. Zárja le megfelelően a felmosófej fedelét. Ügyeljen arra, hogy kattanásig nyomja le a fedelet.
A felmosófej belseje túlságosan szennyezett
Tisztítsa meg a felmosóhengereket folyó víz alatt. Ha kívánja, használjon folyékony háztartási tisztítószert vagy mosogatószert a felmosóhengerek tisztításához. Tisztítsa meg a felmosófej belsejét és fedelét nedves ronggyal.
A felmosóhengerek nincsenek a helyükön
Helyezze a felmosóhengereket a porszívó felmosófejébe.
Ha a fenti megoldások nem szüntetik meg a problémát, kérjük, forduljon hozzánk a további segítségnyújtás érdekében.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XW7110/01 , XW9383/01 , FC7080/01 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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