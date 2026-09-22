A Philips AquaTrio porszívó szívóereje alacsony

Ha a Philips AquaTrio 9000-es sorozatú porszívójának szívóteljesítménye nem felel meg a várakozásoknak, annak több oka is lehet:



Csak porszívózás összeállítás

A szűrő piszkos

Ha a Philips AquaTrio 9000-es sorozatú készülék szűrője piszkos, az befolyásolhatja a készülék teljesítményét. Ha rendszeresen használja a készüléket, havonta legalább egyszer tisztítsa meg a szűrőt.



Ha a szűrőt ki kell tisztítani, a kijelzőn megjelenik a szűrő tisztítása ikon (lásd az a képet).

​​​​​​

Az optimális teljesítmény érdekében kövesse az alábbi lépéseket a szűrő tisztításához:

1. Vegye ki a szűrőtokot a portartályból (lásd a b1 képet).

2. Nyomja meg a kioldógombot a szűrőtok kinyitásához, és vegye ki a habszűrőt (lásd a b2 képet).

3. Rázza meg a habszűrőt egy szemeteskosár fölött, hogy eltávolítsa a tetején lévő szennyeződésréteget. Ezután öblítse le a habszűrőt csap alatt, majd nyomkodja össze a víz eltávolításához (lásd a b3 képet).

Megjegyzés: Győződjön meg róla, hogy a szűrőtok nem lesz nedves a tisztítás során.

4. A por eltávolításához rázza meg a szűrőtokot és a fedelet egy szemeteskosár felett, majd nedves ruhával tisztítsa meg a szűrőtokot (lásd a b4 képet).

Megjegyzés: Ne tisztítsa a szűrőtok fehér anyagát porszívóval, kefével, vízzel vagy tisztítószerrel. Ez károsítja az anyagot.

5. Hagyja megszáradni a habszűrőt, és győződjön meg róla, hogy teljesen száraz, mielőtt visszahelyezi a szűrőtokba. Zárja le a szűrőtokot, és helyezze vissza a habszűrőt a portartályba, majd csatlakoztassa újra a 3 az 1-ben kézi készüléket a portartályhoz (lásd a b5 képet).

Megjegyzés: Ügyeljen arra, hogy a szűrőtok fedelének fehér anyaga felfelé nézzen, és ne csatlakoztassa újra a 3 az 1-ben kézi készüléket a portartályhoz úgy, hogy a szűrőtok nincs a helyén a habszűrővel együtt.



A portartály megtelt

Ha a portartály megtelt, a Philips AquaTrio 9000-es sorozatú porszívó teljesítménye csökkenhet. Rendszeresen ürítse ki a portartályt, és ügyeljen arra, hogy a szennyeződés soha ne haladja meg a „Max” jelzést. Ez megakadályozza a szűrő gyors eltömődését (lásd a c1 képet).



Az optimális teljesítmény érdekében kövesse az alábbi lépéseket:

1. Nyomja meg a gombot a portartály 3 az 1-ben kézi készülék kioldásához (lásd a c2 képet).

2. Húzza le a szűrőtokot a portartályról (lásd a c3 képet).

3. Ürítse ki a portartályt egy szemeteskosárba (lásd a c4 képet).

4. Helyezze vissza a szűrőtokot a portartályra (lásd a c5 képet).

5. Csatlakoztassa újra a 3 az 1-ben kézi készüléket a portartályhoz. Először a hátsó részt csatlakoztassa, majd csatlakoztassa az elülső részt úgy, hogy egy kattanással a helyére rögzüljön (lásd a c6 képet).



A portartály szennyezett

Ha a portartály szennyezett, a Philips AquaTrio 9000-es sorozatú porszívó teljesítménye csökkenhet. Az optimális teljesítmény érdekében minden kiürítéskor tisztítsa meg a portartályt és a cyclone kamrát, és kövesse az alábbi lépéseket, vagy tekintse meg a videót:

1. Távolítsa el a szűrőtokot a habszűrővel együtt (lásd a d1 képet).

2. Ürítse ki a portartályt egy szemeteskosárba (lásd a d2 képet).

3. Öblítse ki a portartály belsejét és a cyclone kamrát a csap alatt (lásd a d3 képet).

Megjegyzés: Ne tisztítsa mosogatógépben a portartályt, és győződjön meg róla, hogy az elektronikus csatlakozók teljesen szárazak, mielőtt újra használná a készüléket

4. Hagyja teljesen megszáradni a portartályt és a cyclone kamrát (lásd a d4 képet).

5. Helyezze vissza a szűrőtokot a habszűrővel együtt, amikor a portartály teljesen száraz (lásd a d5 képet).

6. Csatlakoztassa vissza a 3 az 1-ben kézi készüléket a portartályhoz (lásd a d6 képet).

Megjegyzés: Ne csatlakoztassa újra a 3 az 1-ben kézi készüléket a portartályhoz úgy, hogy a szűrőtartó nincs a szivacsszűrővel együtt a helyén.



A szűrőtok nem megfelelően van csatlakoztatva a portartályhoz

A szívóerő csökkenéséhez vezethet, ha a portartály részei nem megfelelően vannak csatlakoztatva a 3 az 1-ben kézi készülékhez. Ellenőrizze, hogy a szűrőtokot megfelelően illesztette-e a portartályhoz.



A portartály nem megfelelően van csatlakoztatva a készülékhez

A szívóerő csökkenéséhez vezethet, ha a portartály részei nem megfelelően vannak csatlakoztatva a 3 az 1-ben kézi készülékhez. Kérjük, győződjön meg róla, hogy csatlakoztatta a portartályt a készülékhez.



A Csak porszívózás összeállítás egyes részei eltömődtek

A Philips 9000-es sorozatú porszívó tömlője, csöve, szívófeje vagy cyclone kamrája eltömődhet. Ez befolyásolhatja a szívóerőt. Előfordulhat, hogy a készülék nem képes az elvárt módon felszedni a szennyeződéseket, mivel a levegő nem tud olyan könnyen átáramlani, mint kellene.



Az optimális teljesítmény érdekében ellenőrizze a következő alkatrészeket:

– Cyclone kamra: A cyclone kamra a portartályban van. Távolítson el minden szennyeződést és szőrszálat, amely a cyclone kamrához tapad, vagy amely a cyclone kamra köré ragadt.

– Szívófej: A forgókefe eltömődhet szőrszállal vagy szennyeződéssel: Kapcsolja ki a készüléket, és egyik kezével csúsztassa le a forgókefét, és távolítsa el a szőrszálakat vagy szálakat a keféből.

Tipp: Emellett mozgathatja egy olló egyik pengéjét a forgókefén lévő hornyon keresztül, hogy levágja a forgókefe körül összegabalyodott szőrszálakat és szálakat.

– A szívófejben lévő forgókefe mögötti szívócsatorna eltömődött: kérjük, távolítsa el a forgókefét, majd ellenőrizze, hogy van-e akadály a szívócsatornában, és távolítsa el őket.





Ha a fenti megoldások nem szüntetik meg a problémát, kérjük, forduljon hozzánk a további segítségnyújtás érdekében.