A Philips Airfryer készülékkel készült étel nem eléggé ropogós

A legtöbb étel esetében a sütőhöz megadott elkészítési időre van szükség a teljes átsüléshez. Az olajsütőhöz megadott elkészítési idő rövidebb, és nem eredményez megfelelő átsülést. Az adott hozzávalókhoz javasolt sütési időket lásd az Airfryer felhasználói kézikönyvében vagy a HomeID alkalmazásban található élelmiszer-táblázatban. Ha az étel nem elég ropogós, adjon hozzá még néhány percet, (de ügyeljen arra, hogy ne égesse meg az ételt). Kérjük, vegye figyelembe:

· Ha az alapanyagok egymáshoz érnek, az elkészítési folyamat felénél rázza meg a Philips Airfryer kosarát.

· Ha nagyobb mennyiségű ételt készít, a még egyenletesebb eredmény érdekében 2-3-szor rázza meg a kosarat.

· Ügyeljen arra, hogy az étel jól elkeveredjen a rázás során – az alsó rétegeknek felülre kell kerülniük, és fordítva –, hogy egyenletes eredményeket érhessen el.

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