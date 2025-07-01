A Philips Airfryer sütőedényének vagy kosarának bevonata leválik

A bevonattal való véletlen súrlódások vagy érintkezések következtében pár folt jelenhet meg a Philips Airfryer sütőedényének vagy kosarának belsejében (ezt okozhatja, hogy tisztítás közben érdes tisztítóeszközöket használ és/vagy a kosár behelyezésének módja). Ez semmilyen módon nem káros, mivel a Philips Airfryer készülékben felhasznált összes anyag élelmiszerbiztos.



Megjegyzés: Kerülje az Airfryer készülék durva tisztítóeszközökkel (pl. fém súrolóeszközökkel, kemény kefékkel) történő tisztítását, és óvatosan helyezze be a kosarat.