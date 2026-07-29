Philips támogatás A Philips Airfryer készülékben sütött hasábburgonya nem felel meg az elvárásoknak.

Ha a Philips Airfryer készülékben sütött házi hasábburgonya nem felel meg az elvárásoknak, annak egyszerű lehet a megoldása. Tekintse meg az alábbi lépéseket arra vonatkozóan, hogyan oldhatja meg a problémát saját maga.

Tippek a házi hasábburgonya készítéséhez Válassza ki a hasábburgonya készítéséhez megfelelő burgonyatípust.

A legjobb, ha az Airfryer kosarát csak a teljes kapacitás feléig tölti meg az egyenletes eredmény érdekében.

A nagyobb hasábburgonya általában kevésbé ropogós, mint a kisebb hasábburgonya.

A forró levegős sütés során 2-3-szor rázza meg a készülék kosarát. Házi hasábburgonya készítése az Airfryer készülékkel A Philips Airfryer készülék Rapid Air technológiával működik, ez különbözteti meg a folyamatot az olajban történő sütéstől. Kövesse az alábbi lépéseket a házi hasábburgonya Airfryer készülékkel való készítéséhez: Hámozza meg, és vágja hasábokra a burgonyát. Áztassa 30 percen keresztül a burgonyahasábokat, majd vegye ki őket és konyhai törlőpapírral törölje őket szárazra. Öntsön fél evőkanál olívaolajat egy tálba, tegye bele a burgonyahasábokat, majd addig keverje, amíg a burgonyahasábokra rá nem tapad az olaj. Kézzel vagy egy konyhaeszközzel távolítsa el a burgonyahasábokat a tálból úgy, hogy a felesleges olaj a tálban maradjon. Helyezze a burgonyahasábokat az Airfryer kosarába. Süssön 300-800 g burgonyahasábot 180 °C-on 18-25 percig, és rázza meg a kosarat 2-3-szor a forró levegős sütés közben. Csak kétkosaras modellek (NA350, NA351 és NA352) Hasábburgonya vagy egyéb, halmot képező étel esetén a nagyobb (jobb oldali) kosár használatát javasoljuk. A kosár nagyobb felülettel rendelkezik, így a hozzávalók egyenletesebben szétteríthetők. Ez kiegyensúlyozottabb hő- és légárameloszlást eredményez a hozzávalók között, aminek köszönhetően jobb lesz a sütési eredmény.

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