A Philips Airfryer készülékem nem működik vagy nem kapcsol be

A fiók nincs teljesen becsukva

Egyes Airfryer modellek rendelkeznek sütőedény-érzékelő funkcióval. Ez a funkció kikapcsolja a fűtőelemet és a ventilátort az Airfryer sütőedényének eltávolításakor.

Ellenőrizze, hogy a sütőedényt behelyezte-e az Airfryer készülékbe, és hogy a fiók teljesen be van-e csukva. Ellenkező esetben az Airfryer nem kapcsol be.

Előfordulhat, hogy a sütőedény-érzékelő mechanizmus meghibásodott

Vegye ki a sütőedényt az Airfryer készülékből, és ellenőrizze, hogy nincs-e repedés/sérülés a műanyag alkatrészeken, különösen a sütőedény szélein (lásd az alábbi képet). Ha sérülést vagy repedést észlel, forduljon hozzánk további segítségért.



Kifejezetten a HD9880/HD9875/HD9876 típusok esetén: vegye ki az Airfryer sütőedényt a fiókból, és fordítsa fejjel lefelé. A sütőedény-érzékelő modul a jobb oldalon, a kosárfogantyú-tartó mélyedése mellett található (lásd az alábbi képet).



Az egyik oldalon egy kis műanyag fedél látható (lásd az alábbi képet). Ha ez hiányzik, a sütőedény-érzékelés nem működik. Ebben az esetben vegye fel velünk a kapcsolatot a www.philips.com/contact oldalon, és örömmel segítünk.

A hőmérséklet túl alacsonyra van állítva

Ha az Airfryer készüléket 40 °C (100 °F) vagy az alatti hőmérsékletre állítja be, akkor úgy tűnhet, hogy nem melegszik fel (különösen, ha a környezet hőmérséklete ehhez hasonló).



Ellenőrizze a Philips Airfryer készülékében beállított hőmérsékletet, és szükség esetén növelje meg.

Nincs beállítva az idő, vagy a sütési idő túl rövid (analóg Airfryer)

Állítsa az analóg időzítőt a kívánt sütési időre (lásd az alábbi videót). Ha a kívánt sütési idő kevesebb, mint 10 perc, állítsa az időzítőt kb. 15 percre, majd állítsa vissza a kívánt rövidebb sütési időre.