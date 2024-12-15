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A Philips Airfryer készülékem nem működik vagy nem kapcsol be

Ha a Philips Airfryer egyáltalán nem kapcsol be, vagy bekapcsol ugyan, de nem működik, vagy nem melegszik fel, olvassa el az alábbi cikkünket a lehetséges okokkal és megoldásokkal kapcsolatban.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: NA565/02 , NA462/70 , NA331/10 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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