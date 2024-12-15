A Philips Airfryer készülékem nem működik vagy nem kapcsol be
Ha a Philips Airfryer egyáltalán nem kapcsol be, vagy bekapcsol ugyan, de nem működik, vagy nem melegszik fel, olvassa el az alábbi cikkünket a lehetséges okokkal és megoldásokkal kapcsolatban.
Győződjön meg arról, hogy az Airfryer csatlakozódugóját megfelelően illesztette be az aljzatba.
Ha túl sok készülék van csatlakoztatva ugyanahhoz az aljzathoz, előfordulhat, hogy a Philips Airfryer nem működik. Húzza ki a többi készüléket, vagy használjon másik aljzatot.
Analóg készülékeknél előfordulhat, hogy az időzítő ketyeg, de a készülék nem melegszik fel. Ebben az esetben győződjön meg arról, hogy az Airfryer csatlakozódugója megfelelően van csatlakoztatva a hálózati aljzatba.
A fiók nincs teljesen becsukva Egyes Airfryer modellek rendelkeznek sütőedény-érzékelő funkcióval. Ez a funkció kikapcsolja a fűtőelemet és a ventilátort az Airfryer sütőedényének eltávolításakor. Ellenőrizze, hogy a sütőedényt behelyezte-e az Airfryer készülékbe, és hogy a fiók teljesen be van-e csukva. Ellenkező esetben az Airfryer nem kapcsol be.
Előfordulhat, hogy a sütőedény-érzékelő mechanizmus meghibásodott Vegye ki a sütőedényt az Airfryer készülékből, és ellenőrizze, hogy nincs-e repedés/sérülés a műanyag alkatrészeken, különösen a sütőedény szélein (lásd az alábbi képet). Ha sérülést vagy repedést észlel, forduljon hozzánk további segítségért.
Kifejezetten a HD9880/HD9875/HD9876 típusok esetén: vegye ki az Airfryer sütőedényt a fiókból, és fordítsa fejjel lefelé. A sütőedény-érzékelő modul a jobb oldalon, a kosárfogantyú-tartó mélyedése mellett található (lásd az alábbi képet).
Az egyik oldalon egy kis műanyag fedél látható (lásd az alábbi képet). Ha ez hiányzik, a sütőedény-érzékelés nem működik. Ebben az esetben vegye fel velünk a kapcsolatot a www.philips.com/contact oldalon, és örömmel segítünk.
A hőmérséklet túl alacsonyra van állítva Ha az Airfryer készüléket 40 °C (100 °F) vagy az alatti hőmérsékletre állítja be, akkor úgy tűnhet, hogy nem melegszik fel (különösen, ha a környezet hőmérséklete ehhez hasonló).
Ellenőrizze a Philips Airfryer készülékében beállított hőmérsékletet, és szükség esetén növelje meg.
Nincs beállítva az idő, vagy a sütési idő túl rövid (analóg Airfryer)
Állítsa az analóg időzítőt a kívánt sütési időre (lásd az alábbi videót). Ha a kívánt sütési idő kevesebb, mint 10 perc, állítsa az időzítőt kb. 15 percre, majd állítsa vissza a kívánt rövidebb sütési időre.
Az alábbi információk csak az NA55x típusra vonatkoznak.
Ha az NA55x Airfryer készülék gőzzel kapcsolatos funkcióját használja, és a víztartály nem megfelelően van behelyezve, vagy nincs benne víz, a készülék észleli azt, és az ikon (lásd az alábbi képet) villogni kezd. Győződjön meg róla, hogy elegendő víz van a tartályban, és nyomja a tartályt a helyére. Ezután nyomja meg az indítás/szüneteltetés gombot a sütés megkezdéséhez, és az ikon eltűnik.
Ha a fenti megoldások nem segítettek a hiba elhárításában, előfordulhat, hogy a Philips Airfryer fűtőeleme meghibásodott. Ebben az esetben forduljon hozzánk további segítségért.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:NA565/02 , NA462/70 , NA331/10 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›