Nem jön kávé a Philips eszpresszógépből

Ha az eszpresszógép hangos zajt ad, és nem folyik víz a víztartályba, azt általában a készülékbe szorult levegő okozza.

A következő lépések segítenek a megoldás megtalálásában:

1. Kapcsolja KI a készüléket

2. Ürítse ki a víztartályt, és távolítsa el az AquaClean szűrőt (vagy a készülék által használt egyéb vízszűrőt)

3. Töltse fel a víztartályt vízzel, és tegye vissza a helyére

4. Kapcsolja BE újra a készüléket. Amikor a készülék felmelegedett, válassza a forró víz lehetőséget, és adagoljon ki 2–3 csésze forró vizet



Ha AquaClean vízszűrőt használ, kövesse az alábbi plusz lépéseket, hogy meggyőződjön róla, a szűrő elő van készítve, és megfelelően van behelyezve a használathoz:

1. Rázogassa az AquaClean vízszűrőt 5 másodpercig

2. Merítse a szűrőt fejjel lefelé egy edény vízbe és várja meg, amíg nem jön belőle több légbuborék

3. Helyezze vissza a szűrőt a víztartályba, és töltse fel a víztartályt vízzel

4. Indítsa újra a készüléket: kapcsolja ki, majd ismét be

5. Adagoljon ki 2–3 csészényi forró vizet



Kérjük, vegye figyelembe: Cserélje ki az AquaClean szűrőt, ha három hónapnál hosszabb ideig használta. Ennél hosszabb ideig tartó használat esetén lehetséges, hogy a szűrő eltömődött.