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Nem jön kávé a Philips eszpresszógépből

Ha a Philips eszpresszógépe nem adagol kávét, az alábbiakban megtalálja a probléma lehetséges okait és a lehetséges megoldásokat.

Ha ezt a készülék első használatakor észleli, vegye figyelembe, hogy ebben az esetben normális, ha csak néhány csepp kávét lát. Miután lefőzött néhány csészét, a várt mennyiségű kávét tudja majd elkészíteni. 
 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SM6580/20, SM6585/00, SM6580/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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