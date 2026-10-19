A Philips eszpresszógép szivárog

Akkor is észlel vizet a csepptálcában, ha a kávékifolyóból csepegő öblítővizet egy csészében felfogja. Ez azért van így, mert az automatikus öblítés vagy kávéfőzés során a készülék az öblítővizet belülről közvetlenül a cseppfelfogó tálcába vezeti. A vezetékek belső öblítése biztosítja a gép optimális teljesítményét.



Az automatikus öblítés a készülék BE és KI állásba kapcsolásakor, ital készítése után vagy a tejhabosító használata után történik.



Az ehhez használt öblítővíz eredményezi azt, hogy mindig található víz a cseppfelfogó tálcában, illetve hogy a cseppfelfogó tálca a vártnál gyorsabban megtelik. Ez azonban nem jelenti azt, hogy a gép szivárog.



Kérjük, vegye figyelembe: Ha a cseppfelfogó tálca 2 csésze kávé elkészítése után megtelik, vagy a cseppfelfogó tálca éjjel feltöltődik vízzel, javasoljuk, hogy forduljon hozzánk további segítségért.

