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A Philips eszpresszógép szivárog

Ha szivárgást észlel a Philips eszpresszógépnél, az alábbi okok és megoldások segíthetnek a hiba elhárításában:

1.    A cseppfelfogó tálcába szivárgó vizet észlel?
2.    Tiszta vizet észlel a készülék alatt vagy az oldalánál?
3.    Barnás elszíneződésű vízfoltokat észlel a konyhapulton vagy a készülék alatt?
 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: EP1221/20, EP5549/70, EP5547/90. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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