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A Philips eszpresszógép túl híg kávét főz

Ha azt tapasztalja, hogy a Philips eszpresszógép túlságosan híg kávét főz, akkor annak több oka lehet. Kérjük, tekintse meg alább a lehetséges okokat és megoldásokat.

 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: SM6585/00, SM6580/00, SM6580/20. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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