A Philips eszpresszógép túl híg kávét főz

Ha azt tapasztalja, hogy a Philips eszpresszógép túlságosan híg kávét főz, akkor annak több oka lehet. Kérjük, tekintse meg alább a lehetséges okokat és megoldásokat.
Ha most először használja eszpresszógépét, normális jelenség, hogy az első lefőzött kávé kissé híg, mivel a rendszernek időre van szüksége a beállításhoz. Főzzön le még néhány csésze kávét, hogy a készülék optimalizálni tudja, hogy adott tömörségű őrölt kávéból mennyi kész kávét nyer ki.
Hetente öblítse át a központi egységet, mert a szennyezett központi egység ronthatja a víz áramlását, és hátrányosan befolyásolja a kávé ízét. Tisztítsa meg a központi egységet az alábbi utasításokat követve, vagy tekintse meg a támogató videót:
Kapcsolja KI a készüléket, és várjon, amíg az teljesen leáll, és már nem ad ki hangot (ez kb. 15–20 másodpercet vesz igénybe).
Nyissa ki a szervizfedelet, és vegye ki a központi egységet.
Csap alatt alaposan öblítse el a központi egységet langyos vízzel, majd hagyja megszáradni, mielőtt visszahelyezné a készülékbe.
Előfordulhat, hogy az őrlőbetét beállításának finomabbra állításakor véletlenül túlforgatta a beállítógombot, és a két őrlőkorong túl közel került egymáshoz. Ha az őrlemény túl finom, előfordulhat, hogy nem szívja magába a vizet.
A megoldás az őrlési beállítás durvább beállításra való módosítása – ehhez forgassa a szemeskávé-tartályban lévő őrlésbeállító gombot nagyobb számbeállításra vagy nagyobb kávészemméretre.
A csészébe kerülő mennyiség, az aroma beállítása és az őrlőbetét beállítása mindegyike gépbeállítás, és ily módon hatással lehet a kávé erősségére. Javasoljuk, hogy próbáljon ki különböző beállításokat.
Például erősebb kávéhoz válassza a legmagasabb aromabeállítást, állítsa a darálót finomabb őrlésre, és válassza a közepes csészeadagot.
Nyissa fel az előre őrölt kávé tölcsérének fedelét, és ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve őrölt kávéval. Ha az előre őrölt kávé rekesze eltömődött, az alábbi utasításokat követve szüntetheti meg az eltömődést:
Kapcsolja KI a készüléket, és várjon, amíg teljesen leáll.
Vegye ki a központi egységet a készülékből.
Nyissa fel az előre őrölt kávé tölcsérének fedelét, és helyezze be a kanál nyelét.
Mozgassa a kanál nyelét fel-le, amíg az őrölt kávé okozta eltömődés megszűnik.
Ha ezen megoldások nem oldották meg a problémát, kérjük, forduljon hozzánk a további segítségnyújtás érdekében.
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