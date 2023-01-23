A Philips eszpresszógép túl híg kávét főz

Nyissa fel az előre őrölt kávé tölcsérének fedelét, és ellenőrizze, hogy nincs-e eltömődve őrölt kávéval. Ha az előre őrölt kávé rekesze eltömődött, az alábbi utasításokat követve szüntetheti meg az eltömődést:

Kapcsolja KI a készüléket, és várjon, amíg teljesen leáll. Vegye ki a központi egységet a készülékből. Nyissa fel az előre őrölt kávé tölcsérének fedelét, és helyezze be a kanál nyelét. Mozgassa a kanál nyelét fel-le, amíg az őrölt kávé okozta eltömődés megszűnik.