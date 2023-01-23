Nem tudom kivenni a központi egységet a Philips eszpresszógépből
Nem tudja eltávolítani a központi egységet a Philips eszpresszógépből? Az alábbi cikkünk és videónk segítséget nyújt az okokkal és megoldásokkal kapcsolatban.
Az alábbi utasítások segítségével állítsa alaphelyzetbe a központi egységet a készüléken belül:
Zárja a szervizfedelet, és helyezzen vissza mindent (víztartály/cseppfelfogó tálca/kávéőrlemény-tartó) a helyére.
A készülék kikapcsolásához nyomja meg az ON/OFF gombot. Várjon, amíg már nem hall több hangot (ez kb. 15–20 másodpercet vehet igénybe).
Az ON/OFF gomb használatával kapcsolja BE a gépet. Ne hajtson végre olyan műveleteket, mint a szervizfedél kinyitása, a cseppfelfogó tálca/víztartály eltávolítása, amíg a gép nincs üzemkész állapotban.
Nyissa fel a szervizfedelet, majd a „PUSH” gombot jobbra tolva fogja meg a központi egységet, és maga felé húzva próbálja meg újból kivenni a készülékből.
Ha az eszpresszógép vízkőmentesítés üzemmódban van, nem tudja kivenni a központi egységet. A probléma megoldásához először fejezze be a vízkőmentesítést, majd próbálja újra.
Ha ezek a megoldások nem vezetnek eredményre, további segítségért forduljon hozzánk.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek:SM6580/20, SM6580/00, SM6585/00. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›