TermékekTámogatás

Az egészséges életmód itt kezdődik. Iratkozzon fel hírlevelünkre.

2 év jótállás.

-15% az első vásárlásra

30 napos visszaküldési garancia

Terméktámogatás kezdőlapja

Philips támogatás

A Philips borotvából szivárog a víz

Nem szokatlan, hogy tisztítás vagy nedves borotválkozás* után kis mennyiségű víz szivárog ki a Philips borotvából.

A borotva akkumulátora és elektronikus alkatrészei egy vízálló belső burkolatban találhatók. Ez azt jelenti, hogy védve vannak bármilyen víztől, amely a borotva markolatába kerülhet a szokásos használat során.

*Megjegyzés: Ez az információ csak mosható vagy zuhanybiztos borotvákra vonatkozik. Ha a borotva nem vízálló, mindig ügyeljen arra, hogy száraz maradjon. A borotva vízállóságáról az (online is elérhető) kézikönyvben olvashat. 

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HS7980/15 , HS5980/15 , XP9406/79 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

Gyakran ismétlődő kérdések

Egyéb hasznos linkek

Segítségre van szüksége a termékkel kapcsolatban?

Garancia

Philips elérhetőségek

Örömmel segítünk Önnek ebben

Nem találja, amit keres?

Fedezze fel a Philips összes terméktámogatási lehetőségét

Terméktámogatás kezdőlapja