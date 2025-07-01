A Philips borotvából szivárog a víz

2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Nem szokatlan, hogy tisztítás vagy nedves borotválkozás* után kis mennyiségű víz szivárog ki a Philips borotvából.
A borotva akkumulátora és elektronikus alkatrészei egy vízálló belső burkolatban találhatók. Ez azt jelenti, hogy védve vannak bármilyen víztől, amely a borotva markolatába kerülhet a szokásos használat során.
*Megjegyzés: Ez az információ csak mosható vagy zuhanybiztos borotvákra vonatkozik. Ha a borotva nem vízálló, mindig ügyeljen arra, hogy száraz maradjon. A borotva vízállóságáról az (online is elérhető) kézikönyvben olvashat.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HS7980/15 , HS5980/15 , XP9406/79 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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