2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
2 év jótállás.
30 napos visszaküldési garancia
Ha a Philips borotva nem működik, nem tölt vagy nem kapcsol be, kövesse az alábbi hibaelhárítási lépéseket.
Kérjük, a megadott sorrendben kövesse a lépéseket. Bár egyes lépések nyilvánvalónak tűnhetnek, ez az eljárás segít megszüntetni számos gyakori problémát, illetve leszűkíteni a lehetséges kiváltó okok körét.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XP9406/65 , XP9406/79 , XP9403/31 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›
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