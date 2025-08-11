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A Philips borotva nem működik

Ha a Philips borotva nem működik, nem tölt vagy nem kapcsol be, kövesse az alábbi hibaelhárítási lépéseket.

Kérjük, a megadott sorrendben kövesse a lépéseket. Bár egyes lépések nyilvánvalónak tűnhetnek, ez az eljárás segít megszüntetni számos gyakori problémát, illetve leszűkíteni a lehetséges kiváltó okok körét.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: XP9406/65 , XP9406/79 , XP9403/31 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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