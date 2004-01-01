Hogyan csatlakoztathatom a fogkefém a Sonicare alkalmazáshoz?
Közzétéve 2025. január 8.
Amikor Bluetooth-os Philips Sonicare fogkeféjét a Sonicare alkalmazáshoz csatlakoztatja, ellenőrizze, hogy a fogkefe és a telefon Bluetooth-on keresztül párosítva van-e. Ha első alkalommal használja az alkalmazást, párosítania kell a fogkeféjét. Kövesse az alkalmazásban megjelenő utasításokat.
Miután párosította a fogkeféjét az alkalmazással, bekapcsoláskor az eszköz csatlakozik az alkalmazáshoz, és szinkronizál. Ehhez fontos, hogy a telefont a fogkefe közelébe helyezze, a Bluetooth-funkciót bekapcsolja, az alkalmazást pedig megnyissa.
A fenti információk a Sonicare for Kids alkalmazásra is vonatkoznak. A részletekért tekintse meg az alábbi videót.
