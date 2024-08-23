A Sonicare fogkefe hangos zajjal működik

Ha az alábbi útmutatások nem segítenek, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy kattintson ide az online garanciaigény benyújtásához, hogy támogathassuk Önt a cserekészülék beszerzése kapcsán. Minden Sonicare fogkefére és fogköztisztítóra 2 év garancia vonatkozik. Ha a fogkefe hangos zajt ad ki, az alábbi hibaelhárítási tippek segíthetnek a megoldás megtalálásában.
Javasoljuk, hogy az alábbi sorrendben hajtsa végre a lépéseket. A két lépés között ellenőrizze, hogy a probléma megoldódott-e, mielőtt továbblépne a következő lépésre. Vagy tekintse meg az alábbi videót a probléma megoldásához.
A Sonicare fogkefék erőteljes rezgésekkel tisztítják meg fogait. A kiadott hang erősebb, mint egy kézi fogkefe esetében. Ha ez az első elektromos fogkeféje, akkor eltarthat egy ideig, amíg hozzászokik az elektromos fogkefével való fogmosáshoz.
Ha a fogkefét fogkefefej nélkül kapcsolja be, az nagyobb zajt fog kelteni. Mindig ellenőrizze, hogy a fogkeféhez van-e fogkefefej csatlakoztatva.
Ha a fogkeféje szokatlanul nagy zajt ad ki, annak a meglazult fogkefefej is lehet az oka. Ügyeljen arra, hogy a fogkefefej szorosan a markolatra legyen helyezve, és ne lötyögjön. A markolat és a fogkefefej között marad egy kis rés, ami a rezgéshez szükséges.
Továbbá azt is jelentheti, hogy a fogkefefej elhasználódott. Javasoljuk, hogy háromhavonta cserélje ki a fogkefefejet. Új kefefejet vásárolhat online áruházunkban.
Próbálja meg a következő lépéseket: 1. lépés: Távolítsa el a fogkefefejet a nyélről. 2. lépés: Kapcsolja be a fogkefét.
A fogkefe még mindig hangos vagy rendellenes zajt ad?