Philips támogatás A Sonicare fogkefe hangos zajjal működik

Ha az alábbi útmutatások nem segítenek, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot , vagy kattintson ide az online garanciaigény benyújtásához, hogy támogathassuk Önt a cserekészülék beszerzése kapcsán. Minden Sonicare fogkefére és fogköztisztítóra 2 év garancia vonatkozik.

Ha a fogkefe hangos zajt ad ki, az alábbi hibaelhárítási tippek segíthetnek a megoldás megtalálásában.



Javasoljuk, hogy az alábbi sorrendben hajtsa végre a lépéseket. A két lépés között ellenőrizze, hogy a probléma megoldódott-e, mielőtt továbblépne a következő lépésre. Vagy tekintse meg az alábbi videót a probléma megoldásához.

1. Rutin szerzése az elektromos fogkefe használatában. A Sonicare fogkefék erőteljes rezgésekkel tisztítják meg fogait. A kiadott hang erősebb, mint egy kézi fogkefe esetében. Ha ez az első elektromos fogkeféje, akkor eltarthat egy ideig, amíg hozzászokik az elektromos fogkefével való fogmosáshoz.



2. Helyezzen egy fogkefefejet a fogkefére. Ha a fogkefét fogkefefej nélkül kapcsolja be, az nagyobb zajt fog kelteni. Mindig ellenőrizze, hogy a fogkeféhez van-e fogkefefej csatlakoztatva.



3. Helyezze be megfelelően a fogkefefejet. Ha a fogkeféje szokatlanul nagy zajt ad ki, annak a meglazult fogkefefej is lehet az oka. Ügyeljen arra, hogy a fogkefefej szorosan a markolatra legyen helyezve, és ne lötyögjön. A markolat és a fogkefefej között marad egy kis rés, ami a rezgéshez szükséges.

4. Cserélje ki a fogkefefejet. Továbbá azt is jelentheti, hogy a fogkefefej elhasználódott. Javasoljuk, hogy háromhavonta cserélje ki a fogkefefejet. Új kefefejet vásárolhat online áruházunkban. 5. Határozza meg, honnan jön a zaj. Próbálja meg a következő lépéseket:

1. lépés: Távolítsa el a fogkefefejet a nyélről.

2. lépés: Kapcsolja be a fogkefét.



A fogkefe még mindig hangos vagy rendellenes zajt ad? Igen: A fogkefe meghibásodott. Javasoljuk, hogy igényeljen online javítást vagy cserét.

Nem: Ha a zaj megszűnik, a kefefej hibásodott meg, vagy elhasználódott. A kefefejet ki kell cserélnie egy újra. Még mindig problémája van a fogkefével? Ha ezen tippek közül egyik sem segít, elképzelhető, hogy a belsőleg hibásodott meg a fogkefe. Javasoljuk, hogy kérje a fogkeféje javítását vagy cseréjét.