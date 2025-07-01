Fehér füstöt bocsát ki a Philips Airfryer készülék

Ha magas zsírtartalmú ételt süt, hagyja abba a sütést, és használjon papírtörlőt ahhoz, hogy a Philips Airfryer sütőedényének alján kifolyó olajat felitassa, vagy öntse ki a felesleges olajat. Ezután folytathatja a sütést.



Ha nagyon gyakran süt magas zsírtartalmú ételt, az alábbi tartozékok egyikét használhatja a modelltől függően:

Harapnivalóhoz való fedelet

Fröccsenésgátló fedelet

Kosarat

A fehér füst nem károsítja a Philips Airfryer készüléket és nem akadályozza a sütési folyamatot.