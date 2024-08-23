Philips támogatás A Sonicare fogkefe rezgése kevésbé erőteljes.

Ha az alábbi utasítások nem segítenek, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy kattintson ide az online garanciaigény benyújtásához, hogy támogathassuk a cserekészülék beszerzését. Minden Sonicare fogkefére és fogköztisztítóra 2 év garancia vonatkozik.



Ha a fogkefe rezgése a korábbihoz képest kevésbé erőteljes, az alábbi hibaelhárítási tippek segíthetnek a megoldás megtalálásában.



Javasoljuk, hogy az alábbi sorrendben hajtsa végre a lépéseket. A két lépés között ellenőrizze, hogy a probléma megoldódott-e, mielőtt továbblépne a következő lépésre.

1. Töltse fel teljesen az akkumulátort. A nem teljesen feltöltött akkumulátorú fogkefének több energiára lehet szüksége ahhoz, hogy eredeti erősséggel rezegjen. Javasoljuk, hogy legalább 24 órán át töltse.



Minden Sonicare fogkeféhez tartozó töltő eltérő, és nem kompatibilis más Sonicare típusokkal. Javasoljuk, hogy a fogkeféhez mellékelt eredeti töltővel töltse a fogkefét. 2. Kapcsolja ki az EasyStart funkciót. Egyes fogkefék esetében az EasyStart funkció alapértelmezés szerint aktiválva van. Ez a funkció azt eredményezi, hogy a fogkefe minden fogmosás után lassan növeli a rezgési szintet. A rezgés növekedése az első tizennégy fogmosás során történik. Ha azt szeretné, hogy a fogkefe a normál módon rezegjen, javasoljuk, hogy kapcsolja ki az EasyStart funkciót. 3. Cserélje ki a fogkefefejet. Továbbá azt is jelentheti, hogy a fogkefefej elhasználódott. Javasoljuk, hogy háromhavonta cserélje ki a fogkefefejet. Online áruházunkban vásárolhat új fogkefefejet.



Ha nemrégiben kicserélte a fogkefefejet, folytassa a következő lépéssel. 4. Módosítsa a fogmosási üzemmódot. A kiválasztott üzemmód hatással van a fogkefe rezgési szintjére. Egyes fogmosási üzemmódok – például a TongueCare és a Sensitive – kevésbé erőteljesek. Javasoljuk, hogy a fogmosási üzemmód módosításával növelje a rezgést. Kapcsolja ki a fogkefét, és nyomja meg az üzemmód/intenzitás gombot a kívánt üzemmód kiválasztásához. 5. Módosítsa az intenzitási beállítást. Egyes fogkefetípusokhoz tartozik bizonyos intenzitási beállítás. Tekintse meg a felhasználói kézikönyvet, és ellenőrizze, hogy a fogkefe rendelkezik-e intenzitási beállítással. A kiválasztott intenzitási beállítás hatással lehet a fogkefe rezgési szintjére. Különböző intenzitási szintek közül választhat. A fogkefe a csatlakoztatott fogkefefejnek megfelelően automatikusan kiválasztja az intenzitási szintet.



Fogmosás közben az üzemmód/intenzitás gomb megnyomásával módosíthatja az intenzitást. Az intenzitás beállítása nem lehetséges, ha a markolat ki van kapcsolva. Még mindig problémája van a fogkefével? Ha ezen tippek közül egyik sem segít, elképzelhető, hogy a belsőleg hibásodott meg a fogkefe. Javasoljuk, hogy kérje a fogkeféje javítását vagy cseréjét.