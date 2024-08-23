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A Sonicare fogkefe rezgése túlságosan erős

Ha az alábbi utasítások nem segítenek, kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot, vagy kattintson ide az online garanciaigény benyújtásához, hogy támogathassuk a cserekészülék beszerzését.  Minden Sonicare fogkefére és fogköztisztítóra 2 év garancia vonatkozik.

A Sonicare fogkefék erős rezgésekkel tisztítják meg fogait. Ha ez az első elektromos fogkeféje, akkor eltarthat egy ideig, amíg hozzászokik a rezgéshez. Próbálja ki az alábbi tippeket!

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: HX7110/01 , HX3792/11 , HX3792/12 . Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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