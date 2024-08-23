Philips támogatás A Sonicare fogkefe rezgése túlságosan erős

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A Sonicare fogkefék erős rezgésekkel tisztítják meg fogait. Ha ez az első elektromos fogkeféje, akkor eltarthat egy ideig, amíg hozzászokik a rezgéshez. Próbálja ki az alábbi tippeket!

1. Csökkentse az intenzitási szintet 3000–4000-es sorozat, ProtectiveClean 4100–4300-as, 5500-as sorozat: Válasszon az alacsony és a magas intenzitás között: nyomja meg egyszer a bekapcsológombot a fogkefe bekapcsolásához, majd nyomja meg 2 másodpercen belül még egyszer az intenzitás módosításához. Ne feledje, hogy a fogkefe első használatakor az alapértelmezett intenzitás alacsony értékre van állítva. ProtectiveClean 6100-as, ExpertClean 7300–7500-as, 6100–6700-as sorozat: A markolatra rögzítve az intelligens kefefej automatikusan kiválasztja az ajánlott intenzitást. Ha más intenzitásra szeretne váltani, ezt az üzemmód/intenzitás gomb megnyomásával teheti meg fogmosás közben. Az intenzitás nem módosítható, ha a markolat ki van kapcsolva vagy szüneteltetve van. A fogkefe típusától függően beállíthatja az intenzitási szintet. Ellenőrizze, hogy az EasyStart be van-e kapcsolva Ha a fogkefe rendelkezik EasyStart funkcióval, vegye figyelembe, hogy az EasyStart alapértelmezés szerint be van kapcsolva. Az EasyStart funkció az első 14 fogmosás során lassan növeli a rezgésszintet. Úgy érezheti, hogy a rezgés kezdetben gyengébb, a fogmosási ciklus végén pedig erősebb.

Az EasyStart funkciót a következőképpen kapcsolhatja ki: Helyezze a fogkefét a töltőre. Tartsa lenyomva a be-/kikapcsoló gombot, miközben a fogkefe a töltőn marad, amíg 3 másodperc után egy hangjelzés nem hallható. Engedje fel a be-/kikapcsoló gombot. Továbbra is problémái vannak a fogkefével?

Ha ezen tippek egyike sem segít, elképzelhető, hogy a fogkefe belsőleg hibásodott meg. Javasoljuk, hogy kérje a fogkeféje javítását vagy cseréjét, .



Továbbra is problémái vannak a fogkefével?Ha ezen tippek egyike sem segít, elképzelhető, hogy a fogkefe belsőleg hibásodott meg. Javasoljuk, hogy kérje a fogkeféje javítását vagy cseréjét, ide kattintva