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A hajam belegabalyodik a Philips többfunkciós hajformázó meleg hajformázó keféjébe

A Philips többfunkciós hajformázóhoz tartozó meleg hajformázó kefe használható a hajtövek megemelésére, a hajvégeknél pedig fürtöket formázhat vele. Ne tekerje a haját a meleg hajformázó kefe köré, különben a haja belegabalyodhat a kefébe.

A hajam belegabalyodik a Philips többfunkciós hajformázó meleg hajformázó keféjébe

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: BHH822/00 , BHH811/00 .

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