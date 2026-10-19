A Philips légtisztító szűrőcsere jelzőfénye folyamatosan világít

A szűrő cseréje után manuálisan le kell nulláznia a szűrő élettartamát. Ha nem állítja vissza, a szűrőcserére figyelmeztető jelzés bekapcsolva marad.



A probléma megoldásához kövesse az alábbi lépéseket:

Csatlakoztassa a légtisztítót Nyomja meg a bekapcsoló gombot Tartsa nyomva három másodpercig a visszaállítás gombot

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