Philips támogatás
A Philips légtisztító szűrőcsere jelzőfénye folyamatosan világít
Ha a szűrőcserére emlékeztető jelzőfény vagy lámpa folyamatosan világít a Philips légtisztítón, olvassa el a következő sorokat, hogy megtudja, mit tehet a probléma megoldása érdekében.
A szűrő cseréje után manuálisan le kell nulláznia a szűrő élettartamát. Ha nem állítja vissza, a szűrőcserére figyelmeztető jelzés bekapcsolva marad.
A probléma megoldásához kövesse az alábbi lépéseket:
- Csatlakoztassa a légtisztítót
- Nyomja meg a bekapcsoló gombot
- Tartsa nyomva három másodpercig a visszaállítás gombot
Ha ezek a lépések nem segítettek, forduljon hozzánk további segítségért.
Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: AC2220/10, AC3420/10, AC0850/11. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez ›