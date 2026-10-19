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A Philips légtisztító szűrőcsere jelzőfénye folyamatosan világít

Ha a szűrőcserére emlékeztető jelzőfény vagy lámpa folyamatosan világít a Philips légtisztítón, olvassa el a következő sorokat, hogy megtudja, mit tehet a probléma megoldása érdekében.

Az ezen az oldalon található információk a következő típusokra érvényesek: AC2220/10, AC3420/10, AC0850/11. Kattintson ide további termékszámok megjelenítéséhez  ›

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